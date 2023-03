Ligue des champions : soupe à la grimace tricolore, un Real Madrid impressionnant, l'Italie à la fête... Les trois enseignements des huitièmes de finale

Les noms des huit équipes qualifiées pour les quarts sont tous connus depuis mercredi soir, deux jours avant que le tirage au sort ne désigne les affiches.

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2022-2023 ont tiré leur révérence, mercredi 15 mars. Le Real Madrid et Naples ont récupéré les deux derniers billets pour les quarts, en dominant respectivement Liverpool et l'Eintracht Francfort. Ils rejoignent le Bayern Munich, l'AC Milan, Benfica, Chelsea, Manchester City et l'Inter, qualifiés avant eux. Des seize matchs qui ont eu lieu depuis le 14 février, on retiendra surtout l'énorme retournement de situation à Anfield, lors du huitième de finale aller opposant Liverpool au Real Madrid (2-5).

Le tenant du titre a un temps d'avance

En passant de 0-2 à 5-2 en l'espace de 45 minutes sur la pelouse de Liverpool, l'un des cadors du football européen, le Real Madrid a prévenu la concurrence : ce n'est pas parce qu'il a soulevé le trophée la saison passée qu'il est arrivé à satiété. Pire, l'équipe de Carlo Ancelotti n'a rien perdu de cette force collective qui la rend aussi insubmersible que renversante. Rien ne semble pouvoir lui arriver dès qu'elle arrive en phase à élimination directe, à l'image du match retour face aux Reds, réduits au silence alors qu'ils devaient marquer au moins trois buts (battus 1-0).

Le Real est, à l'heure actuelle, le candidat le plus crédible à sa propre succession. Manchester City, d'abord décevant puis explosif face à Leipzig (1-1, 7-0), et le Bayern Munich, pas aussi flamboyant que prévu face à Paris (1-0, 2-0), paraissent légèrement en retrait. C'est à se demander si Naples ne joue pas dans la même cour. Le club italien, qui survole son championnat, s'est tellement baladé contre l'Eintracht Francfort sur l'ensemble des 180 minutes de la double confrontation (2-0, 3-0) qu'il a fait oublier qu'il s'agit de la toute première qualification en quarts de finale de C1 de son histoire.

Pas de miracle pour le PSG, la France sans représentant en quarts

Pour la deuxième saison consécutive, la Ligue 1 ne sera pas représentée parmi les huit meilleures équipes de la Ligue des champions. L'élimination logique du Paris Saint-Germain, resté muet en 180 minutes de jeu face au Bayern Munich (0-1, 0-2), est un problème qui dépasse le seul intérêt du club de la capitale. Menacé depuis le début de la saison à l'indice UEFA par le Portugal et les Pays-Bas, le championnat français joue avec le feu.

Cet indice qui classe les pays européens selon les performances de leurs clubs en compétition européenne sur les cinq dernières saisons, décerne plus de billets qualificatifs pour la C1, la C3 et la C4 aux pays les mieux classés. A l'heure actuelle, la France reste accrochée à sa 5e place et est partie pour conserver ses accès européens la saison prochaine. Mais si les clubs néerlandais (Feyenoord en C3, AZ Alkmaar en C4) et portugais (Benfica en C1, Sporting en C3) vont loin et que, dans le même temps, Nice est rapidement éliminé de Ligue Europa conférence, les choses pourraient prendre une tournure inquiétante.

Capture d'écran du classement des coefficients UEFA des pays européens avant les matchs du 15 mars 2023. (UEFA)

Si la France est dépassée par un de ces deux pays à l'indice UEFA à la fin de la saison, elle manquerait l'occasion d'envoyer les trois premiers de Ligue 1 directement en phase finale de Ligue des champions, mais aussi le 4e en barrage (contre deux qualifiés directs et un en phase éliminatoire actuellement), lorsque la nouvelle formule entrera en vigueur, en 2024-2025.

Trois clubs italiens visent le dernier carré

Pour la première fois depuis l'édition 2005-2006, la Serie A aura trois équipes en quarts : l'AC Milan, l'Inter et Naples. Le championnat italien sera le championnat le mieux représenté à ce stade de la compétition, et ce sans la Juventus Turin, principal représentant transalpin ces dernières saisons. Respectivement tombeurs de Tottenham, de Porto et de Francfort, ces trois clubs auront profité d'un tirage au sort clément. Lors du prochain, vendredi (12h), ils ne seront cette fois pas protégés par la règle interdisant les ressortissants d'un même pays de s'affronter.