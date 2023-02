Direct Liverpool-Real Madrid : les Madrilènes favoris du remake de la dernière finale... Suivez le 8e de finale aller de Ligue des champions

De retour sur la scène européenne après une phase de poules aboutie, Liverpool accueille le Real Madrid, mardi, à Anfield.

Respectivement finaliste et vainqueur de l'édition 2022, Liverpool et le Real Madrid se retrouvent en huitièmes de finale de Ligue des champions. Les Reds accueillent, dans leur mythique stade d'Anfield, les Madrilènes, mardi 21 février (21 heures), lors du match aller. Avec trois victoires en neuf matchs en 2023, les hommes de Jürgen Klopp espèrent retrouver une certaine solidité défensive, avec le retour de Virgil Van Dijk, et de l'efficacité offensive (seulement neuf buts en 2023).

Car de leur côté, les joueurs de Carlo Ancelotti sont redoutables d'efficacité et pourront compter sur le retour de leur attaquant et capitaine Karim Benzema, laissé au repos le week-end passé. En cas de victoire, les plus couronnés de l'histoire de Ligue des champions (14 titres) prendraient une sérieuse option sur la qualification, mais les Reds auront à cœur de prendre une revanche sur leur finale perdue.