Ligue des champions : Sandro Tonali vit son "foutu conte de fée" en portant le maillot du Milan AC

Avant d'être un joueur du club milanais, Sandro Tonali était un supporter des "Rossoneri". Depuis trois saisons, il joue donc pour son club de cœur qui affronte mardi soir un autre club italien, Naples, pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions.

Un véritable tifoso sur le terrain. Dans ce football mondial avec des joueurs mercenaires qui changent de club comme de crampons, et qui sont capables de chanter leur amour d’un maillot avant d’être transféré le lendemain, le profil de ceux qui sont viscéralement attaché à une équipe se font rares. C’est pourtant le cas du milieu de terrain de l’AC Milan Sandro Tonali qui supporte les Rossoneri depuis qu’il est gamin, et qui va jouer le duel 100% italien entre Naples et l’AC Milan, mardi 18 avril, en quarts de finale retour de la Ligue des champions de football.

Né à une quarantaine de kilomètres de Milan

Le jeune joueur de 22 ans a dû pourtant patienter avant de rejoindre le Milan AC. Né à Lodi, une petite ville à une quarantaine de kilomètres de Milan, il prend sa première licence à Lombardia Uno, avant de rejoindre les équipes de jeunes de Brescia, dans le nord du pays. Il joue alors en Série B (la 2ème division), alors qu’il a 17 ans, puis en Série A en 2019, toujours à Brescia.



Mais son esprit reste à Milan, ce club aux couleurs rouge et noir qu’il a toujours vu avec des étoiles dans les yeux. La preuve avec ces mots écrits à l’âge de 11 ans à Santa Lucia, celle qui donne des cadeaux aux enfants sages : "Je voudrais un ensemble complet du Milan et pouvez-vous me dire si je deviendrai un footballeur professionnel ?" Cette lettre a été rendue publique par sa grand-mère, sa supportrice numéro 1.



Son vœu est donc exaucé avec son transfert au Milan AC à l’été 2020. "Je l’ai voulu, je l’ai rêvé, je l’ai demandé, je l’ai obtenu", avait-il posté sur les réseaux sociaux au moment de sa signature. "Un foutu conte de fée", comme il le résumait. Depuis, Sandro Tonali enchaîne les matchs avec ce club où il veut rester à vie avec l'espoir de remporter la Ligue des Champions, que le Milan AC n’a plus soulevé depuis 2007. À l’époque, Sandro Tonali avait alors 7 ans.