PSG-Maccabi Haïfa : les Parisiens offrent un récital pour se qualifier en huitièmes de finale de Ligue des champions

La première étape est franchie pour Paris. Le PSG a décroché, mardi 25 octobre, sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant le Maccabi Haïfa (7-2) au Parc des Princes. Porté par un trio offensif phénoménal, directement impliqué sur les sept buts de son équipe, Paris a très largement dominé son adversaire, malgré quelques passages à vide défensifs. Ils chercheront à conserver leur première place pour leur dernier match de poule, mercredi 2 novembre, contre la Juventus à Turin.

C'est terminé au Parc des Princes, quel spectacle !

Cette fois, les Parisiens n'ont pas laissé passer leur chance. Devant leur public, ils n'ont pas fait durer le suspense et ont offert un récital pour valider leur billet pour les huitièmes de finale. Flamboyants, mais pas toujours rassurants, les hommes de Christophe Galtier ont signé une troisième victoire européenne cette saison. Leur première depuis plus d'un mois, et deux matchs nuls de rang contre Benfica.

La "MNM" au sommet

Comme depuis le début de la saison européenne, les Parisiens ont été guidés par la "MNM". En grande forme, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont inscrit cinq des sept buts de la rencontre, sur de superbes gestes techniques. Comme des miroirs, ils se sont répondus, enchaînant ainsi les buts les uns après les autres. Ils ont aussi été précieux dans la construction, la dernière et l'avant-dernière passe pour se servir les uns les autres (deux passes décisives pour Mbappé, autant pour Messi).

Parmi les membres du trio, Lionel Messi a tout de même réussi se démarquer sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir. Dans tous les bons coups, l'Argentin a délivré les siens d'un superbe extérieur du pied (19e), marqué le quatrième but parisien (45e), et semé la pagaille dans la défense israélienne. Auteur de deux passes décisives pour Neymar et Carlos Soler, l'Argentin a également touché la barre transversale au terme d'une magnifique action parisienne. Un an après son arrivée dans la capitale, l'ancien Barcelonais est bien de retour au sommet de son art.

Avec quatre buts d'avance, Christophe Galtier a choisi de faire tourner son effectif, pour préserver ses forces en présence. Il a notamment remplacé Kylian Mbappé, ovationné, à un peu moins d'un quart d'heure du coup de sifflet final, et lancé Presnel Kimpembe pour son retour après plus d'un mois d'absence. C'est même le remplaçant Carlos Soler qui est venu inscrire le septième et dernier but parisien (84e), la première réalisation d'un autre joueur que la "MNM" en C1 pour le club de la capitale cette saison.

Et pourtant, Paris s'est relâché

Mais les Parisiens n'ont pas signé une prestation parfaite de bout en bout, et se sont relâchés. Ils ont parfois été secoués par des Israéliens, auteurs d'un bon pressing en tout début de rencontre, et qui n'ont pas abdiqué. Ils ont été cueillis à froid après leur troisième but (38e), avant d'en encaisser un autre au retour des vestiaires (50e). Derrière son fabuleux trio offensif, Gianluigi Donnarumma, auteur d'une sortie mal jugée sur le premier but du Maccabi, et la défense, n'ont pas envoyé que des signaux rassurants.

L'essentiel est tout de même acquis, avec la manière, pour le PSG, qui rejoint Chelsea, Dortmund, Manchester City et Benfica parmi les qualifiés du soir. Avec ce festival offensif, ils prennent un petit avantage sur les Portugais, vainqueurs contre la Juventus (4-3), en tête de leur groupe. Les Parisiens chercheront justement à conserver cette première place pour leur dernier match de poule, mercredi prochain, contre la Juventus à Turin, déjà éliminée.