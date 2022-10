DIRECT. PSG-Maccabi Haïfa : les Parisiens en tête grâce à un festival de la "MNM"... Suivez le match de Ligue des champions

Un dernier effort. Le PSG est tout proche de valider sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions, avant la réception mardi 25 octobre du Maccabi Haïfa pour le compte de la 5e journée du groupe H. Une victoire contre les Israéliens permettra, quoi qu'il arrive, aux Parisiens de figurer au tour suivant pour la dixième année consécutive. Un nul pourrait aussi qualifier les joueurs de Christophe Galtier si, dans le même temps, la Juventus ne gagne pas à Lisbonne.

Plus que la qualification, qui risque d'être une formalité, l'enjeu de ce match sera de conforter la première place du groupe pour le PSG. Avec 8 points, tout comme Benfica, le club de la capitale va tenter de marquer le plus possible pour accroitre sa différence de buts, actuellement de +3 (comme les Lisboètes). Gare, toutefois, aux faux pas : le Maccabi, avec trois points, n'est pas encore éliminé de la compétition et s'est déjà offert le scalp de la Juve. Et les Israéliens avaient donné quelques sueurs froides au PSG, timide vainqueur 3-1 à l'aller.