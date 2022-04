Ligue des champions : Karim Benzema, Sadio Mané et Kevin De Bruyne, une qualification comme tremplin vers le Ballon d'or

Trois cadors pour un trône. Lors de la prochaine édition remodelée du Ballon d'or, trois figures semblent se positionner parmi les favoris : Karim Benzema, Sadio Mané et Kevin De Bruyne.

De par leur apport individuel et leur saison toutes aussi reluisantes, les statistiques des trois hommes sont à des niveaux très élevés. Et une place en finale de Ligue des champions leur permettrait de franchir un cap dans la quête du trophée individuel ultime.

Karim Benzema, le facteur X

S'il est un nom dans toutes les bouches lorsque l'on évoque le Ballon d'or, c'est bien celui de Karim Benzema. L'attaquant madrilène réalise une saison hors des standards et écrase toutes ses statistiques déjà ahurissantes en carrière. Meilleur buteur et passeur de Liga (à égalité avec Ousmane Dembélé) avec 25 buts et 11 passes décisives, il figure en deuxième position dans ce classement en Ligue des champions avec douze unités. Des données qui en font rougir plus d'un et qui placent le capitaine du Real Madrid au sommet du bilan européen.

Au-delà des buts et des chiffres, Karim Benzema est l'homme qui change la face des Merengues. Lorsqu'il ne joue pas, les hommes de la "Maison blanche" semblent désorientés. Ses absences le prouvent : lors du Clasico, le Barça a explosé ses rivaux (0-4), et lors de ses trois matchs à l'infirmerie début février, les coéquipiers du Français ont perdu contre Bilbao (1-0), l'ont emporté de justesse face à Grenade (1-0) et ont été chercher le nul à Villarreal (0-0). Dans une quête de l'excellence, Karim Benzema approche les cimes de son sport. Un Ballon d'or avant la Coupe du monde au Qatar rajouterait encore un peu plus de saveur à l'international français aux 36 buts en sélection.

Sadio Mané, le héros national

Depuis plusieurs saisons, Sadio Mané marque la planète football par son efficacité et son redoutable sens du but... et du collectif. L'international sénégalais a montré qu'il était de la trempe des plus grands en janvier en soulevant la Coupe d'Afrique des nations. Une étape de plus de franchie pour l'attaquant passé professionnel au FC Metz. Et sa doublette avec Mohamed Salah fait toujours fureur en Premier League avec Liverpool. Avec 85 buts à eux deux, ils figurent en tête du nombre de fois où les filets adverses ont tremblé.

L'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, lors du match face à Porto, le 24 novembre 2021, en phase de groupe de la Ligue des champions. (TERRY DONNELLY / COLORSPORT)

Sadio Mané est de ceux qui ne manquent que rarement un match. Si avec trois buts seulement en Ligue des champions et quatorze en championnat, ses statistiques sont inférieures à son compère égyptien (30 buts toutes compétitions confondues), c'est son apport sur le terrain et son potentiel palmarès qui le placent en haut de la pile. La CAN déjà dans la besace, il peut, avec son club de Liverpool, encore espérer tout rafler. Deuxième du championnat avec un point de retard sur Manchester City, la course au titre sera palpitante pour le club anglais, tout comme la finale de FA Cup à venir face à Chelsea. Et, bien sûr, Liverpool est toujours en lice pour une autre finale, celle de la Ligue des champions.

Kevin De Bruyne, le détonateur

Un artisan du jeu à la Citizen. Kevin De Bruyne représente à lui seul la patte de Pep Guardiola à Manchester City. Le milieu offensif belge est depuis plusieurs années le chef d'orchestre des Mancuniens et ses statistiques individuelles le montrent. Cette saison, en championnat, il a inscrit onze buts et six passes décisives. Ce qui fait de lui le joueur le plus efficace chez le leader du championnat anglais. Sa technique, son volume et sa vision du jeu font de lui l'un des tout meilleurs au monde à son poste, si ce n'est sa quintessence.

Kevin De Bruyne est félicité par ses coéquipiers après l'ouverture du score face à Chelsea, le samedi 15 janvier 2022. (OLI SCARFF / AFP)

Mais il manque toujours ce petit supplément d'âme et ce titre de prestige qui propulserait le Flamand dans les plus hautes sphères du football mondial, jusqu'au Ballon d'or. Car en club comme en sélection nationale, aucun trophée d'envergure n'est venu étoffer le palmarès de l'ancien joueur du KRC Genk, déjà triple champion d'Angleterre. La Ligue des champions lui a glissé entre les doigts en finale l'année dernière face à Chelsea, et l'Euro comme la Coupe du monde et même la Nations League ont échappé au Belge. Une anomalie que le meneur de jeu compte bien régler pour s'offrir le droit de rêver d'un Ballon d'or en octobre prochain.