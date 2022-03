Football : le Ballon d'Or se réforme, avec un changement de calendrier et un règlement plus clair

Les nouvelles modalités du Ballon d'Or, en pleine réforme, ont été dévoilées vendredi 11 mars par France Football et L'Equipe. Le trophée qui récompense le meilleur joueur voit son calendrier chamboulé, pour mieux coller aux différentes compétitions, avec un règlement plus transparent.

Principal changement avec cette réforme, le Ballon d'Or récompense désormais le meilleur joueur et joueuse de la saison écoulée, du mois d'août au mois de juillet, et non plus de l'année calendaire, pour coller aux différentes compétitions. Pour la prochaine édition du trophée, les performances des joueurs et joueuses au cours de la saison 2021-2022 incluront donc l'Euro féminin qui se déroule au mois de juillet, mais pas le Mondial au Qatar qui aura lieu en décembre.

Priorité aux performances individuelles et au caractère décisif

Quant au règlement, le caractère "individuel" du Ballon d'Or est renforcé, avec la priorité donnée "aux performances individuelles et au caractère décisif" des nommés. Les performances collectives ainsi que le fair-play sont pris en compte de façon secondaire. Le critère "carrière du joueur" disparaît par ailleurs, pour ouvrir davantage la compétition, expliquent France Football et L'Equipe.

Le jury est également resserré : alors que 170 journalistes, un par pays, votaient jusqu'à présent, seuls ceux des 100 premiers pays classés à l'indice Fifa sont désormais autorisés à le faire pour le Ballon d'Or masculin, et seulement 50 pour le Ballon d'Or féminin.

Un jury resserré

Autre changement plus mineur, la liste des nommés pour le Ballon d'Or ne sera plus établie uniquement par les journalistes de France Football et de L'Equipe, mais désormais avec Didier Drogba, ambassadeur du Ballon d'Or, ainsi qu'avec "le votant qui se sera montré le plus perspicace lors de l'édition précédente", "un resserrement qui renforce les garanties d'expertise".

Des critiques sur le mode d'attribution du Ballon d'Or s'étaient élevées lors de la dernière édition, en novembre 2021, où le trophée a été remporté pour la septième fois par Lionel Messi.