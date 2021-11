Ballon d'Or 2021 : Messi, Putellas, Donnarumma, Pedri... l'intégralité du palmarès

Messi, Lewandowski, Benzema... qui sera le lauréat ? C'est la fin du suspense, lundi 29 novembre, avec la cérémonie du 65e Ballon d'Or France Football. Une soirée de gala depuis le théâtre du Châtelet, à Paris, et qui doit récompenser les meilleurs joueurs et la meilleure joueuse 2021. Quatre trophées son décernés : le trophée Yachine du meilleur gardien, le trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans, le Ballon d'Or féminin et le Ballon d'Or masculin.

Pedri, trophée Kopa 2021

Le milieu offensif du FC Barcelone, l'Espagnol Pedri, âgé de 19 ans, remporte le trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans, à la cérémonie du Ballon d'or 2021. Le trophée Kopa est désigné par 32 anciens vainqueurs du Ballon d'Or. Lors de l'édition 2019, c'est le Néerlandais Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam puis Juventus Turin) qui avait été récompensé, devant Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Joao Felix (Atlético de Madrid).

Les nommés au trophée Kopa 2021

Jude Bellingham (ANG/Borussia Dortmund)

Jérémy Doku (BEL/Rennes)

Ryan Gravenberch (HOL/Ajax Amsterdam)

Mason Greenwood (ANG/Manchester United)

Nuno Mendes (POR/PSG)

Jamal Musiala (ALL/Bayern Munich)

Pedri (ESP/FC Barcelone)

Giovanni Reyna (USA/Borussia Dortmund)

Bukayo Saka (ANG/Arsenal)

Florian Wirtz (ALL/Bayer Leverkusen)

Robert Lewandowski, buteur de l'année

Robert Lewandoswki, l'attaquant polonais du Bayern Munich, remporte le trophée du buteur de l'année. A 33 ans, il a battu cette année le record du mythique Gerd Müller (40 buts en 1971-1972) en marquant 41 buts sur une saison de Bundesliga.

Alexia Putellas, Ballon d'or féminin 2021

La milieu de terrain du FC Barcelone, Alexia Putellas, 27 ans, remporte le Ballon d'or féminin 2021. Elle a réalisé le triplé Coupe - Championnat - Ligue des championnes avec son club.

Pour le Ballon d'Or France Football féminin, 50 journalistes spécialistes du football féminin votent selon le même process que pour les hommes. La première nommée se voit attribuer six points, la deuxième quatre, la troisième trois, la quatrième deux et la cinquième un. À l'issue du décompte, la joueuse avec le plus grand total de points remporte le trophée.

En 2019, c'est Megan Rapinoe qui s'était imposée, forte de son deuxième titre de championne du monde avec les Etats-Unis.

Le classement 2021

1re Alexia Putellas (ESP/FC Barcelone)

2e Jennifer Hermoso (ESP/FC Barcelone)

3e Sam Kerr (AUS/Chelsea)

4e Viviane Miedema (HOL/Arsenal)

5e Lieke Martens (HOL/FC Barcelone)

6e Christine Sinclair (CAN/Thorns FC)

7e Pernille Harder (DAN/Chelsea)

8e Ashley Lawrence (CAN/PSG)

9e Jessie Fleming (CAN/Chelsea)

10e Fran Kirby (ANG/Chelsea)

11e Magdalena Eriksson (SUE/Chelsea)

12e Christiane Endler (CHL/PSG, OL)

13e Stina Blackstenius (DAN/Häcken)

14e Samantha Mewis (CAN/North Carolina Courage)

15e Irene Paredes (ESP/PSG, FC Barcelone)

16e Ellen White (ANG/Manchester City)

17e Kadidiatou Diani (FRA/PSG)

18e Marie-Antoinette Katoto (FRA/PSG)

19e Sandra Panos (ESP/FC Barcelone)

20e Wendie Renard (FRA/OL)

Gianluigi Donnarumma, t rophée Yachine 2021 du meilleur gardien

Gianluigi Donnarumma, gardien italien du Paris Saint-Germain, 22 ans, remporte le trophée Yachine du meilleur gardien 2021. Il est notamment récompensé pour sa victoire avec l'Italie à l'Euro, cet été. Il avait été désigné meilleur joueur du tournoi.

Le lauréat du trophée Yachine récompense le meilleur gardien de but de l'année. Il est décerné par les même votants que le Ballon d'Or France Football masculin, 180 jounralistes de 180 pays, avec une liste de trois joueurs au lieu de cinq. En 2019, le jury avait décerné le prix au gardien de Liverpool, le Brésilien Alisson Becker.

Le classement 2021

1er Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan, PSG)

2e Edouard Mendy (SEN/Chelsea)

3e Jan Oblak (SLN/Atlético de Madrid)

4e Ederson (BRE/Manchester City)

5e Manuel Neuer (ALL/Bayern Munich)

6e Emiliano Martinez (ARG/Aston Villa)

7e Kasper Schmeichel (DAN/Leicester)

8e Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)

9e Keylor Navas (CRI/PSG)

10e Samir Handanovic (SLN/Inter Milan)





Chelsea, club de l'année

Le club de Chelsea, qui compte onze joueurs dans les différents classements du Ballon d'Or, remporte à ce titre le trophée du club de l'année.

Lionel Messi, Ballon d'Or masculin 2021

Et de sept ! Lionel Messi remporte son septième Ballon d'Or France Football. C'est la première fois qu'il remporte ce trophée sous d'autres couleurs que celles du FC Barcelone, qu'il a quitté à la fin de l'été pour rejoindre le PSG. Et c'est grâce à son premier titre avec l'Argentine, la Copa America, qu'il devance dans les votes Robert Lewandowski au classement 2021.

Le trophée individuel le plus prestigieux du monde est décerné après le vote d'un panel de 180 journalistes, un représentant par pays. Les votants dressent une liste de cinq joueurs. Le premier nommé se voit attribuer six points, le deuxième quatre, le troisième trois, le quatrième deux et le cinquième un. À l'issue du décompte, le joueur avec le plus grand total de points remporte le trophée. En cas d'égalité, le nombre de premières places permet de distinguer des candidats.

En 2019, l'Argention Léo Messi avait remporté son sixième Ballon d'Or devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo.

Le classement 2021

1er Lionel Messi (ARG/FC Barcelone puis PSG)

2e Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich)

3e Jorginho (ITA/Chelsea)

4e Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

5e N'Golo Kanté (FRA/Chelsea)

6e Cristiano Ronaldo (POR/Juventus puis Manchester United)

7e Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

8e Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)

9e Kylian Mbappé (FRA/PSG)

10e Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan)

11e Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund)

12e Romelu Lukaku (BEL/Chelsea)

13e Giorgio Chiellini (ITA/Juventus Turin)

14e Leonardo Bonucci (ITA/Juventus Turin)

15e Raheem Sterling (ANG/Manchester City)

16e Neymar (BRE/PSG)

17e Luis Suarez (URU/Atlético de Madrid)

18e Simon Kjaer (DAN/AC Milan)

19e Mason Mount (ANG/Chelsea)

20e Riyad Mahrez (ALG/Manchester City)

21e Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan)

21e Bruno Fernandes (POR/Manchester United)

23e Harry Kane (ANG/Tottenham)

24e Pedri (ESP/FC Barcelone)

25e Phil Foden (ANG/Manchester City)

26e Gerard Moreno (ESP/Villarreal)

26e Nicolo Barella (ITA/Inter Milan)

26e Ruben Dias (POR/Manchester City)

29e Luka Modric (CRO/Real Madrid)

29e Cesar Azpilicueta (ESP/Chelsea)