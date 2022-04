PSG : prolongation de Mbappé, dégraissage de l'effectif, divorce avec les ultras… Un avenir en cinq questions

Titré pour la dixième fois de son histoire sans convaincre et sans effusion, samedi 23 avril, au Parc des Princes, après son nul contre Lens (1-1), Paris est à nouveau à la croisée des chemins. Son couac en quarts de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid est resté dans toutes les têtes, y compris au Qatar où l’actionnaire prépare un nouveau plan d’action dont la prolongation de Kylian Mbappé est la pierre angulaire.

Kylian Mbappé, une prolongation capitale ?

Depuis plus d’un an, le feuilleton de la prolongation ou du départ de Kylian Mbappé alimente les gazettes et les comptoirs parisiens. Dans deux mois, à l’expiration de son contrat, l’attaquant ne sera plus lié avec le PSG, alors qu'il est déjà libre de s'engager où il veut depuis le mois de janvier. Le Real Madrid lui fait les yeux doux avec un chéquier presque en blanc. Pas de quoi effrayer les financiers du Qatar qui ont reçu le meilleur buteur (22) et passeur du PSG (14) et son clan il y a quelques jours.

Lors de la réception de Bordeaux au Parc des Princes, juste après l'élimination en Ligue des champions, les ultras du PSG déploient des banderoles au message explicité à l'égard de la direction du club, le 13 mars 2022. (ALAIN JOCARD / AFP)

"Il est encore dans un moment de réflexion, je pense qu'il réfléchit, a expliqué le directeur sportif Leonardo samedi. Je pense qu'il y a une possibilité qu'il reste." De la signature de Mbappé, taulier du PSG cette saison, sur un nouveau contrat découlent beaucoup de choses. En termes d’image et de garanties sportives, garder la star tricolore donnerait du crédit au futur projet parisien alors que Neymar et Messi sont restés dans l’ombre du Français cette saison. Son départ serait en revanche vécu comme un terrible coup de frein et pourrait accentuer la fracture avec les supporters.

Bientôt un remplaçant à Pochettino ?

Si la situation de Kylian Mbappé ne devrait avoir aucune incidence sur l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG, il conditionne pourtant le nom de son futur remplaçant. Car le cas du technicien argentin semble bel et bien tranché, même s’il assure vouloir aller au bout de son contrat qui court jusqu’en 2023 et indiquer que "les attentes et le désir sont toujours de faire au mieux".

Mauricio Pochettino, Nasser El-Khelaïfi et Leonardo lors d'une séance d'entraînement au stade Santiago Bernabeu avant Real Madrid-PSG. (GABRIEL BOUYS / AFP)

Ses employeurs restent, eux, sur leur faim au regard du bilan affiché depuis son arrivée début 2021 (une Coupe de France, un trophée des champions et un championnat) et le faible niveau de jeu produit de manière récurrente tout au long de la saison que Mbappé a souvent masqué par son seul talent. "Poche" n’a jamais réussi à donner une vraie identité à son équipe et l’élimination en quarts de finale de la C1 reste une tache indélébile. Avec Mbappé en figure de proue d’un effectif XXL, Paris serait davantage en mesure d’attirer un technicien huppé. Encore faut-il le dénicher parmi les stars du banc de touche disponibles, si celui-ci existe ? Le seul qui cocherait toutes les cases s’appelle Zinedine Zidane...

Leonardo est-il menacé ?

Leonardo se sent-il sur la sellette ? Alors qu’on l’a connu plus offensif face à la presse, c’est un mea culpa qu’il a esquissé samedi au micro de Canal + Décalé. "J'ai commis des erreurs, a reconnu le directeur sport brésilien du PSG. Si tu fais des choix, ça peut influencer le résultat... Des erreurs en général, ça peut être le recrutement, ça peut être la gestion, mon comportement, je parle de moi comme je parle de tout le monde. Chacun a son influence dans une saison, on doit assumer." A l’issue de cette saison "bancale", il cristallise les rancœurs des supporters qui ont pris la direction en grippe et l'estiment en partie coupable de la situation.

Depuis son retour à Paris en 2019, "Leo" n’a pas réussi à placer le club où son ambition le pousse. La Ligue des champions reste un échec récurrent et certains choix continuent d’interroger. De la gestion des stars à l’arrivée d’un Sergio Ramos à la condition physique précaire en passant par le fantôme de Lionel Messi, le Brésilien est au cœur des certains maux du PSG. A Doha, malgré ses bonnes relations avec l’émir, on pourrait être tenté de le pousser vers la sortie.

Grand chambardement dans l’effectif ?

Il n’y pas que le cas Mbappé qui agite le vestiaire du PSG. Malgré un effectif bâti à coup de millions d’euros, de nombreux manques sont apparus au fil de la saison. L’indigence du jeu parisien et les erreurs individuelles devraient provoquer un profond remaniement cet été, notamment rendu possible par l’allègement du fairplay financier de l’UEFA. La première des priorités sera de se séparer de plusieurs joueurs et de régler le cas des gardiens. Titulaire indiscutable ces dernières saisons, Keylor Navas est devenu une doublure de luxe de Gianluigi Donnarumma qui a commis quelques erreurs, notamment face au Real Madrid en Ligue des champions. Cela n’a pas échappé au Costaricien, 35 ans, qui veut "jouer tous les matches" et vit mal cette "situation compliquée". "Je suis heureux à Paris, mais il faut que ça change", a prévenu le gardien qui pourrait faire ses valises cet été. "Cela n'a pas été facile à vivre, ni pour lui, ni pour moi", a répondu en écho le portier italien.

L'entente cordiale entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, lors de la saison 2021-2022, n'a pas ravi les deux gardiens de but, ici lors du match du PSG contre Lens le 23 avril 2022. (BERTRAND GUAY / AFP)

Sergio Ramos (36 ans) a vu sa saison tronquée par les blessures tandis que le club chercherait également à se séparer de joueurs au rendement et au temps de jeu limités : Angel Di Maria, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Colin Dagba et Layvin Kurzawa. Si on ajoute la fin de contrat (2024) des Marquinhos, Verratti et Kimpembe, l’été du PSG s’annonce encore très mouvementé, avec toutefois le même écueil à éviter que lors des mercato précédents : construire une équipe plutôt que d’empiler les stars.

Divorce consommé avec les supporters ?

Ça fait bien longtemps que le torchon brûle entre le PSG et ses ultras. Samedi, une semaine après avoir fait la grêve des encouragements lors du Classique contre l'OM, alors que leur club remportait le dixième titre de leur histoire, une partie des ultras a décidé d’aller fêter cette "decima" à l’extérieur du Parc des Princes. Les joueurs sont eux restés dans leur coin avant d’ouvrir le champagne dans les vestiaires. "C'est dommage pour l'ambiance, mais le foot c'est notre passion. On essaie de prendre un maximum de plaisir, c'est dommage que ce ne soit pas avec les supporters", a regretté le capitaine Marquinhos au micro de Canal+ Décalé.

Les supporters parisiens fêtent le dixième titre du PSG en dehors du Parc des Princes, le 23 avril 2022. (JULIEN DE ROSA / AFP)

Parmi les griefs des fans parisiens, l’échec de trop en Ligue des champions et des prestations intermittentes au regard du statut des joueurs de la capitale. Mi-mars, pour la première fois depuis l’arrivée des Qataris, les ultras ont demandé la démission de la direction. Neymar et Messi, dont l’investissement pose des questions, ont été alors conspués comme la majorité de l’équipe. Seul Mbappé échappe aux critiques mais son départ pourrait déclencher une vague d’hostilités bien plus importante. Comment se passera la célébration prévue le 21 mai contre Metz ?