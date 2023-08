L'ailier international représente, sur le papier, une bonne pioche pour le PSG. Mais son état physique sera forcément scruté, dans un effectif inlassablement perturbé par des blessures.

Il devait être la nouvelle star du football français. En moins d'un an, Ousmane Dembélé a été nommé meilleur espoir de Ligue 1, transféré au Borussia Dortmund puis sélectionné avec les Bleus. En cet été 2016, on imaginait cet ailier virevoltant de 19 ans poursuivre cette progression fulgurante. Il y a eu de ça, mais l'ex-Rennais a été freiné par des écueils, essentiellement physiques, qui donnent à son début de carrière un goût d'inachevé, à l'aube de son premier match avec le Paris Saint-Germain à Toulouse, samedi 19 août, à l'occasion de la 2e journée du championnat de France.

Son ascension vertigineuse l'a mené, au bout d'une saison en Allemagne, à Barcelone en août 2017. Attendu à tout juste 20 ans comme le Messie pour remplacer Neymar, il n'y a pourtant montré son talent qu'avec parcimonie. A l'heure du bilan, Dembélé facture 185 matchs pour 40 buts et 43 passes décisives en Catalogne. Des statistiques loin d'être infamantes, si l'on ne tient pas compte de sa fragilité : en six saisons, le Français, inlassablement touché aux ischio-jambiers ou au genou, n'a disputé que 56% des rencontres de Barcelone.

Ses blessures sont forcément un sujet

Et encore, la donnée fait abstraction des matchs de reprise, lors desquels le natif de Vernon n'avait pas la plénitude de ses moyens physiques. Son éthique de travail a également rapidement été pointée du doigt en Espagne. Ses quelques retards à l'entraînement ou l'assignation d'un cuisinier par le Barça pour surveiller ses repas ont donné du grain à moudre aux médias catalans. Malgré des éclaircies, ses performances sportives, en club comme en sélection, n'ont pas non plus toujours été à la hauteur des attentes – fussent-elles démesurées pour un gamin à peine majeur à son arrivée à Barcelone.

"Les blessures sont survenues parce qu'à 20 ans, je ne travaillais pas comme je le fais maintenant", avouait-il en septembre dernier à Sport. A 26 ans, le jeune homme étourdi a mûri, et sa Coupe du monde 2022 sérieuse, notamment sur le plan défensif, le confirme. Mais sa fiabilité physique constitue toujours une interrogation. Un mois après le Mondial, Dembélé a subi une énième rechute à l'ischio-jambier, l'écartant des prés durant deux mois. Les doutes autour de sa capacité à enchaîner sur une saison complète subsistent forcément, surtout dans un PSG sempiternellement sujet aux pépins.

Un profil de dribbleur rare au PSG

Avec d'autres cadres, comme Presnel Kimpembe ou Nuno Mendes, et recrues – Lucas Hernandez – souvent sur le flanc ces dernières années, le PSG peut-il se permettre un nouveau risque ? Il aurait aussi eu tort de se passer du talent intrinsèque d'Ousmane Dembélé, au profil rare dans son effectif. Régulièrement limité par l'absence de joueur percutant, encore plus depuis que Neymar a rejoint l'Arabie saoudite, le club de la capitale récupère un ailier véloce, créatif et agile dans ses dribbles.

Dans une équipe à la sauce Luis Enrique, vouée à confisquer le ballon à ses adversaires, ces qualités ne seront pas de trop. Le nul contre Lorient (0-0) en ouverture du championnat l'a montré, le PSG aura besoin de joueurs fantasques de sa trempe pour déstabiliser les blocs défensifs adverses. Au sein d'un secteur offensif en reconstruction, après les départs de Lionel Messi et de Neymar, Ousmane Dembélé peut incarner le futur parisien avec son ami Kylian Mbappé.