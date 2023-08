Football : Kylian Mbappé va rester cette saison au Paris Saint-Germain

Après plusieurs semaines de bras de fer, Mbappé va donc bien rester au PSG cette saison, comme il avait dit le souhaiter. Une issue très certainement favorisée par l'arrivée d'Ousmane Dembelé, avec qui il partage déjà le vestiaire chez les Bleus.

La fin de la crise au PSG ? Kylian Mbappé va rester cette saison au Paris Saint-Germain, a appris franceinfo dimanche 13 août de sources concordantes, confirmant une information du journal L'Equipe.

Mis au ban de l'équipe première depuis la fin juillet, en raison de son refus de prolonger son contrat, Kylian Mbappé a été réintégré ce dimanche au groupe professionnel du Paris Saint-Germain, au lendemain du match nul du club parisien contre Lorient lors de la première journée de Ligue 1 de la saison 2023/2024.

Après "des discussions positives et constructives" entre les deux parties, Kylian Mbappé était donc à l'entraînement dimanche matin, sous les ordres de Luis Enrique. Le président Nasser Al-Khelaifi, présent au centre d'entraînement de Poissy, a confirmé la réintégration du Bondynois. "Il est de retour et investi au club", a ainsi glissé le président parisien devant les joueurs, témoigne une source proche du club.

L'arrivée de Dembélé et le probable départ de Neymar ont aidé

Alors que les relations étaient au point mort il y encore quelques jours de cela, plusieurs éléments ont permis un réchauffement entre Mbappé et le club de la capitale. En premier lieu l'intransigeance du président Nasser Al-Khelaifi sur cet épineux dossier. Le président du PSG a été très clair : soit Kylian Mbappé prolonge son contrat, soit il est vendu et mis à l'écart de l'équipe professionnelle. La ligne du club n'a pas dévié, et c'est le clan Mbappé qui a fait le premier pas pour tenter de trouver une solution.

L'arrivée d'Ousmane Dembélé, en provenance du FC Barcelone, a par ailleurs ravi le numéro 7 parisien, "boosté à l'idée de jouer avec lui cette saison", indique une source proche de l'entourage du vestiaire parisien. Le plus que probable départ du Brésilien Neymar, en Arabie Saoudite à Al-Hilal, est également un élément à prendre en compte dans la réflexion de l'attaquant parisien.

Plusieurs options encore sur la table pour le contrat de Mbappé

Sous contrat jusqu'en 2024, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain étudieront dans les semaines à venir différentes options pour que le champion du monde 2018 ne quitte pas le club librement en fin de saison, et il reste à trouver la meilleure formule pour le club et le joueur.

Une prolongation d'une saison avec un accord tacite concernant son départ à l'été 2024 est une piste envisagée, indique une source proche du vestiaire parisien. Seule certitude, après plusieurs semaines de froid polaire, les relations entre le club et Kylian Mbappé sont désormais apaisées.