Football : Neymar quitte officiellement le PSG et rejoint le club saoudien d'Al-Hilal

Le Brésilien met fin à six années tumultueuses avec le Paris Saint-Germain, qui avait fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du football.

C'est la fin d'une époque au Paris Saint-Germain : arrivé à Paris à l'été 2017, Neymar ne fait plus partie de l'effectif du club de la capitale. Paris a cédé son attaquant ce mardi 15 août au club d'Al-Hilal en Arabie saoudite, ont confirmé les deux parties sur les réseaux sociaux. Tête de gondole du projet parisien avant l'avènement de Kylian Mbappé, le Brésilien aura contribué à la domination du PSG sur la scène nationale, mais n'aura pas réussi à le porter vers son but ultime : décrocher la Ligue des champions. Il rejoint le championnat saoudien, nouvel eldorado du football international aux moyens illimités.

Neymar aura décroché 13 trophées en France, dont cinq titres en championnat. Son passage restera celui des espoirs et de la démesure. Celle des 222 millions d'euros investis par le Paris Saint-Germain pour l'arracher au FC Barcelone en 2017 dans ce qui est encore aujourd'hui le transfert le plus cher de l'histoire du football. Celle aussi d'un talent immense, l'un des plus grands artistes balle au pied dont ont pu profiter la Ligue 1 et le Parc des Princes (118 buts et 77 passes décisives en 173 rencontres).

"Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, l'un des meilleurs au monde. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain et ce qu'il a apporté à notre club et au projet ces six dernières années. Nous avons vécu de grands moments et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à remercier Neymar et sa famille. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir et sa prochaine aventure", a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Des fulgurances et de nombreuses blessures

Mais Neymar restera aussi un des joueurs les plus clivants de l'ère QSI à Paris, jusqu'à voir la passion des supporters virer à un profond désamour quand une partie des fans parisiens avait manifesté sa colère devant le domicile du Brésilien en mai dernier. Le joueur se voit notamment critiqué pour son manque d'implication et ses trop fréquentes blessures qui l'ont souvent privé de matchs importants avec Paris. Touché fréquemment au pied et à la cheville, Neymar n'aura jamais disputé d'exercice plein dans la capitale, manquant près de la moitié des rencontres disputées par le club sur la période.

Le Paris Saint-Germain remercie @neymarjr, une légende du Club. ❤️💙#ObrigadoNey — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2023

Il rejoint désormais le contingent de joueurs partis d'Europe vers l'Arabie saoudite où l'attend un contrat en or. A Al-Hilal, il retrouve son compatriote Malcom, les milieux de terrain Ruben Neves et Sergej Milinkovic-Savic ou encore le défenseur Kalidou Koulibaly, tous débarqués de grands clubs du Vieux Continent cet été, alors que le club lorgne aussi un autre Parisien, Marco Verratti. Neymar devient également un des visages de la Saudi Pro League, une authentique star sportive et marketing, avec plusieurs années de haut niveau devant lui à 31 ans, si le corps veut bien suivre. Il y retrouvera certains de ses rivaux historiques en Liga, comme Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) et Karim Benzema (Al-Ittihad).

Pour le PSG, ce départ intervient après celui de Lionel Messi durant ce mercato estival, mais l'ex-trio MMN ne sera pas complètement démembré puisqu'après de nombreux rebondissements, le club semble être sur la bonne voie pour conserver Kylian Mbappé.