Ligue 1 : Rennes rebondit, Saint-Etienne sort de la zone rouge... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

La lutte pour l'Europe et la course au maintien sont toujours aussi serrées, dimanche, après les huit premiers matchs de la 25e journée de Ligue 1.

La Ligue 1 continue de nous offrir des scénarios renversants et des matchs remplis de buts. Dimanche 20 janvier, déjà treize buts ont été inscrits en cinq matchs avant les coups d'envoi de Bordeaux-Monaco (17h05) et de Marseille-Clermont (20h45).

En début d'après-midi, Nice a retrouvé la victoire face à Angers (1-0), après deux défaites consécutives en Ligue 1. Strasbourg, qui chasse les Aiglons pour une place sur le podium a calé face à Saint-Etienne qui se sort de la zone rouge (2-2). Une zone rouge qui voit arriver Metz, qui est revenu de Lille avec un point vendredi. Lorient et Troyes, qui ont perdu dimanche, sont également en grand danger.

Match fou entre Saint-Etienne et Strasbourg

Quand Ryad Boudebouz a lancé la rencontre sur un coup franc indirect dans la surface (1-0, 4e), tout Geoffroy-Guichard a compris que l'après-midi stéphanoise ne serait pas la plus calme de la saison. En face, Strasbourg, solide quatrième au championnat, n'a pas tardé à égaliser sur un but d'Habib Diallo (1-1, 21e) et est même passé devant grâce à Lucas Perrin (2-1, 30e).

90e+6 : ⏹ Le Chaudron en méritait trois mais les Verts prennent un point qui permet de faire tourner le compteur. La mission maintien continue, l'#ASSE est provisoirement 16ème !



2-2 #ASSERCSA pic.twitter.com/wXBg0tpMbP — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 20, 2022

Mais l'époque où les Verts s'avouaient vaincus dès la moindre opposition semble révolue. Wahbi Khazri, le capitaine du navire forézien, a ramené les siens à hauteur avant qu'ils n'aient le temps de douter (2-2, 34e). Après cette première période intense, le rythme de la rencontre a baissé et les filets n'ont plus tremblé.

Nice et Rennes courent vers l'Europe

Les Aiglons, demi-finalistes en Coupe de France, ont su remettre la marche en avant après deux contre-performances consécutives en championnat face à Clermont et Lyon. A domicile, contre Angers, les joueurs de Christophe Galtier se sont imposés grâce à une réalisation de Justin Kluivert (1-0). Un score qui aurait pu être plus lourd mais deux buts ont été refusés aux Aiglons pour hors jeu. Un résultat capital pour le podium avec le coup d'arrêt de Strasbourg.

Rennes profite également du match nul des Alsaciens. Après un doublé rapide de Serhou Guirassy (2-0, 20e), les joueurs de Bruno Génésio ont géré la rencontre. Le retour de Troyes (2-1, 39e) n'aura jamais gêné les Rennais qui ont alourdi le score par Martin Terrier, (3-1, 75e) puis Gaëtan Laborde sur penalty (4-1, 86e). Une victoire qui permet aux Bretons de prendre la cinquième place, synonyme de compétition européenne.

Une lutte pour le maintien très serrée

Avec la défaite de Troyes face à Rennes (4-1, voir plus haut) et celle de Lorient face à Montpellier (1-0) après un but de l’inévitable Téji Savanier, c’est Saint-Etienne qui fait la meilleure opération. Après trois victoires consécutives, les Verts continuent leur série d’invincibilité face à un adversaire très coriace. Les joueurs de Pascal Dupraz sortent enfin de la zone rouge.

Mais le maintien reste loin d’être acquis. Avec cinq équipes en seulement deux points entre Bordeaux dernier (20 pts) et Saint-Etienne seizième (22 pts), la course au maintien est des plus indécises. Le classement devrait encore être chamboulé lors de la prochaine journée. Les Stéphanois se déplaceront au Parc des Princes.

Hissez-haut, Satriano !

Pour sa deuxième titularisation en Ligue 1, le jeune espoir uruguayen de Brest a encore fait parler la poudre. Double buteur la semaine dernière face à Troyes, l'attaquant prêté par l'Inter Milan a récidivé à Reims. Sur un service parfait de l'extérieur du pied de Romain del Castillo, Martin Satriano a battu Predrag Rajkovic grâce à une finition parfaite. Le jeune joueur qui fête ses 21 ans aujourd'hui s'est offert un joli cadeau d'anniversaire.

L'Uruguayen est même passé très proche d'offrir la victoire aux siens d'une tête venue s'écraser sur la barre transversale rémoise. Au final, les deux formations se sont neutralisées et repartent chacune avec un point. Brest, qui a manqué un penalty, comme Reims qui s'est vu annuler un but pour un hors jeu de quelques centimètres, ont cru passer devant.