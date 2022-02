Ligue 1 : Nice retrouve la victoire face à Angers et se rapproche de la deuxième place

Après deux défaites consécutives en championnat face à Clermont (1-0) et Lyon (2-0), Nice a renoué avec la victoire face à Angers (1-0), dimanche 20 février. Trois points mérités après un match maîtrisé par les hommes de Christophe Galtier qui auraient pu s'imposer plus largement.

C'est Justin Kluivert qui a fait trembler les filets de Danijel Petkovic après une longue ouverture de Melvin Bard et une sortie manquée du portier monténegrin (1-0, 19'). Khephren Thuram et Andy Delort ont également trompé la vigilance de la défense angevine mais leurs deux buts, inscrits de la tête sur coup franc ont été refusés pour des positions de hors-jeu. Kasper Dolberg, qui faisait son retour en tant que titulaire, a beaucoup manqué d'occasions, notamment sur une frappe à deux mètres du but sur une bonne remise de Thuram après un quart d'heure de jeu en seconde période.

Un point de retard sur Marseille

Une victoire sur le plus petit des écarts qui aurait pu permettre aux Angevins d'égaliser. Moins dangereux, les joueurs de Gérald Baticle se sont tout de même procuré des occasions. Juste avant la mi-temps, Souleyman Doumbia a fracassé le poteau de Walter Benitez sur un mauvais dégagement de la défense niçoise. Sofiane Boufal a également mis à contribution le gardien niçois avec une frappe lointaine à dix minutes du terme.

Grâce à cette victoire, Nice consolide sa troisième place et met la pression sur Marseille. Les Aiglons ont un point de retard sur les Olympiens avant leur match face à Clermont dimanche soir (20h45). En face, rien ne va plus pour Angers qui reste sur quatre défaites consécutives.