Lyon-Nice : revivez la victoire de l'OL sur les Aiglons

Grâce à des buts de Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi, Lyon s'est logiquement imposé à domicile face à Nice, samedi (2-0).

La 24e journée de Ligue 1 se poursuivait, samedi 12 février à 21 heures, avec un duel entre l'Olympique lyonnais et l'OGC Nice. Les deux équipes restaient sur une défaite en championnat et avaient à cœur de vite se relancer. Et c'est Lyon qui s'en est le mieux sorti, en s'imposant 2-0.

Largement dominateur, notamment dans le second acte, l'OL s'en est remis à Moussa Dembélé en début de match pour se faciliter la rencontre, avant que Karl Toko Ekambi ne mette à l'abri les Gones face à une décevante équipe niçoise. Lyon continue sa remontée au classement et monte à la 6e place. Nice sera toujours 3e au terme de cette journée mais pourrait voir Marseille le distancer de quatre points.