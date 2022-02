Lille-Metz : de piteux Dogues tenus en échec, à quatre jours d'affronter Chelsea

On a longtemps cru que la tempête Eunice nous priverait de ce Lille-Metz, vendredi 18 février pour la 25e journée de Ligue 1. Les plus taquins diront que, même maintenue, la rencontre n'a en réalité jamais démarré. Qualifier de "décevant" ce match est en effet un bel euphémisme, tant Dogues et Grenats se sont surpassés dans la médiocrité (0-0). On en rigolerait presque si le prochain rendez-vous du Losc n'était pas un huitième de finale de Ligue des champions, mardi à Chelsea. Car en l'état, pas sûr que la prestation lilloise ait donné des sueurs froides à Thomas Tuchel.

L'occasion était pourtant belle, pour les joueurs de Jocelyn Gourvennec, de s'emparer de la 5e place en attendant les autres rencontres de cette 25e journée. Mais à force de décevoir, on va finir par croire que ce Losc ne veut pas d'une qualification européenne. Comme si cela ne suffisait pas, les Nordistes ont perdu Angel Gomes, blessé en première période et Edon Zhegrova, exclu dans le temps additionnel. Le pire dans ce marasme est que le onze aligné contre Metz devrait, à un ou deux ajustements près, être reconduit à Stamford Bridge mardi.

Match frustrant, ce n'est pas le résultat qu'on espérait ce soir.#LOSCFCM 0-0 pic.twitter.com/nvThFNRLMV — LOSC (@losclive) February 18, 2022

Metz guère plus brillant

Face à l'apathie lilloise, il ne fallait pas compter sur les Grenats pour relever le niveau. Enchaîner trois passes de rang semblait être le bout du monde pour des Messins à l'approche très défensive. Le léger mieux - était-ce possible de faire pire ? - en deuxième période ne leur a pas permis de se créer autre chose que des demi-occasions. Difficile dans ces conditions d'aspirer à mieux, mais Metz (18e) obtient au moins un point qui devrait compter dans la course au maintien.