Ligue 1 : quels sont les scénarios pour que le PSG soit champion dès mercredi ?

Le PSG fêtera-t-il son 12e titre de champion de France en terres bretonnes, dès mercredi soir ? Interrogé sur l'idée que son équipe soit titrée le plus tôt possible pour se concentrer sur d'autres échéances, Luis Enrique l'a vite balayée. "Ce n'est pas une urgence, a signalé l'entraîneur parisien, samedi 20 avril en conférence de presse, à la veille du match contre l'Olympique lyonnais, remporté 4 à 1. L'objectif a toujours été le même : être compétitif à chaque match et essayer de tous les gagner. Que l'on soit sacré en Ligue 1 dans deux, trois ou quatre matchs, nous continuerons à être une équipe compétitive."

Le club de la capitale étant encore engagé sur tous les tableaux, il va connaître un mois de mai chargé : trois matchs de Ligue 1, une demi-finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (match aller le 1er mai, retour le 7), et une finale de Coupe de France contre les Lyonnais, le 25.

Gagner et espérer un mauvais résultat de Monaco

Mercredi, le PSG va rattraper son match de la 29e journée à Lorient, qui aurait initialement dû se tenir entre les deux manches de son quart de finale contre Barcelone. Pour que les Parisiens soient sacrés si tôt, le scénario est simple : le Paris Saint-Germain doit s'imposer, tandis que son dauphin, Monaco, qui reçoit Lille le même soir, ne doit pas gagner. Un match nul des Monégasques suffirait au bonheur de Luis Enrique et ses joueurs.

Les six clubs qui comptent un match en retard – Paris, Monaco, Lille, Nice, Marseille et Lorient –, ont encore cinq rencontres à jouer, et donc un maximum de 15 points à prendre. Les hommes de Luis Enrique en comptent déjà 11 d'avance sur Monaco. Il leur en faut plus de 12 à l'issue de la soirée de mercredi pour être officiellement titré à quatre journées de la fin. Et préparer le rendez-vous européen contre Dortmund l'esprit plus léger.