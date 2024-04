Ligue 1 : quels sont les scénarios pour que le PSG soit champion dès ce week-end ?

Les Parisiens n'emporteront pas le trophée dans leurs bagages pour Dortmund, mais ils pourraient bien être sacrés avant le match aller de leur demi-finale de Ligue des champions. Si une remise du trophée n'est pas prévue, quelle que soit l'issue de la rencontre samedi 27 avril à 21h00, les Parisiens pourraient remporter officiellement le championnat de France devant leur public, face au Havre. Ils seraient bien inspirés d'empocher cette récompense avant leurs principales échéances de fin de saison, en Ligue des champions comme en finale de Coupe de France, le 25 mai contre l'Olympique lyonnais.

De l'aveu même de Luis Enrique, en conférence de presse à la veille de la rencontre contre Le Havre, remporter le titre dès ce week-end permettrait d'aborder plus sereinement la fin de saison : "Ce qui change, c'est que si demain on gagne, on sera champion de façon officielle et le faire devant nos supporters, c'est l'idéal". Nul doute que les supporters parisiens présents en tribune samedi rêvent aussi d'une soirée de titre.

Paris maître de son destin

Contrairement à mercredi, quand Monaco a retardé le sacre parisien en l'emportant devant Lille, les Parisiens ont leur destin entre leurs mains. Ils comptent déjà onze points d'avance sur les Monégasques avec quatre rencontres restantes, un écart qu'ils doivent simplement maintenir pour être sacrés au terme de cette 31e journée, à l'issue de laquelle il ne restera que trois matchs et neuf points à prendre pour chaque équipe. Les hommes de Luis Enrique s'assureront donc d'être sacrés en cas de succès contre Le Havre au Parc des Princes.

En revanche, s'ils ne parviennent pas à l'emporter, ils devront attendre le déplacement de Monaco à Lyon, dimanche 28 avril à 19h00, pour connaître leur sort. En cas de match nul parisien, il suffirait que les Monégasques ne l'emportent pas. Mais en cas de défaite du PSG, il faudrait également une défaite de Monaco pour que les joueurs de la principauté ne reviennent pas à neuf points d'eux, seuil auquel ils restent mathématiquement dans la course au titre, bien qu'avec une différence de buts très inférieure (+18 contre +47).