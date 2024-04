Ligue 1 : Monaco retarde le sacre du PSG en battant Lille

Les Monégasques se sont imposés (1-0) face aux Lillois, mercredi, et repoussent d'au moins une journée le douzième sacre du PSG, qui avait balayé Lorient un peu plus tôt.

Les Parisiens devront patienter au moins jusqu'à samedi. Le PSG, qui avait facilement disposé de Lorient plus tôt dans la soirée (1-4), mercredi 24 avril, avait besoin que Monaco ne s'impose pas face à Lille pour s'offrir un douzième sacre de champion, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Mais les Monégasques en ont décidé autrement, en écartant les Lillois (1-0) grâce à un but de Youssouf Fofana à l'heure de jeu.

Le PSG devra donc simplement battre Le Havre, samedi, pour valider son sacre. Mais avec un avantage cette fois : ce sera devant son public, avec qui il pourra célébrer immédiatement le 12e titre de son histoire.

Fofana décisif, Ben Yedder maladroit

Ce succès monégasque a pourtant mis longtemps à se dessiner pour les hommes d'Adi Hütter. 61 minutes exactement, lorsque Youssouf Fofana est venu glisser une frappe du gauche précise que Lucas Chevalier n'a pu détourner.

Si Gabriel Gudmundsson avait trouvé le poteau de Radosław Majecki 13 minutes plus tôt, la victoire monégasque est logique : Takumi Minamino aurait pu bénéficier d'un penalty à la 37e minute après avoir été accroché par Benjamin André, et Wissam Ben Yedder a raté plusieurs occasions de faire le break, notamment en perdant un duel qui semblait gagné face au portier lillois.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🔥🔥🔥



L'AS Monaco s'impose face à Lille et fait un pas de plus dans la course à la Ligue des Champions 👊



𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 ❤️🤍



1⃣-0⃣ #ASMLOSC pic.twitter.com/6U0LcgWNfy — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 24, 2024

Avec cette victoire, Monaco consolide sa place de dauphin du PSG, à cinq points de Brest et désormais à six de son adversaire du soir, toujours quatrième. "On est dans une bonne lancée. C'est une performance très mature de l'équipe ce soir. On pouvait tuer le match, mais on a su répondre présent", a expliqué le revenant Breel Embolo, auteur d'une bonne entrée, au micro de Prime Video.

Monaco se rapproche de la C1, Paris entrevoit le titre

Les Lillois subissent eux un coup d'arrêt, après trois victoires convaincantes en Ligue 1 face à Lens (2-1), Marseille (3-1) et Strasbourg (1-0). Virtuellement qualifiés en Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca peuvent lorgner sur la troisième place de Brest, mais sont toujours la menace de Nice, qui a concédé le nul à Marseille, et qui pointe à quatre longueurs.

S'il reste encore un peu suspense pour les coupes d'Europe, et notamment pour savoir qui accompagnera Paris en Ligue des champions l'an prochain, celui pour le titre de champion devrait trouver son épilogue, samedi.