Ligue 1 : duel entre Monaco et Marseille, lutte pour l'Europe, Bordeaux et Saint-Etienne en grand danger... Tous les enjeux de la dernière journée

Le suspense reste entier. Hormis le PSG, déjà sacré champion de France, beaucoup d'équipes doivent encore lutter pour atteindre leurs objectifs, samedi 21 mai, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Comme le veut la tradition, tous les coups d'envoi seront donnés simultanément à 21 heures.

Monaco, Marseille et Rennes bataillent à distance pour décrocher la deuxième place et se qualifier directement pour la Ligue des champions. De plus, Strasbourg, Nice et Lens peuvent encore prétendre aux 4e et 5e places, qualificatives pour la Ligue Europa (C3) et Ligue Europa conférence (C4). De l'autre côté du tableau, il faut un scénario miraculeux pour que Bordeaux se maintienne dans l'élite. Voici l'ensemble des enjeux qui devraient animer la dernière journée du championnat.

Ligue des champions : Monaco doit assurer, Marseille croise les doigts

Forme étincelante, buteur au rendez-vous, adversaire à sa portée... Tous les voyants sont au vert pour que Monaco conserve sa deuxième place à l'issue de cette 38e journée. Les Blanc et Rouge se déplacent à Lens, où une victoire devrait leur suffire pour devancer leur rival marseillais, troisième à égalité de points mais avec une différence de buts assez défavorable (-4 par rapport à l'ASM).

Opposés à Strasbourg au Vélodrome, les Marseillais seraient donc bien inspirés de réussir un festival offensif. En cas de défaite monégasque, en revanche, un match nul suffira aux joueurs de Jorge Sampaoli pour s'emparer de nouveau de la deuxième place (même chose en cas de victoire contre les Alsaciens et de match nul de Monaco).

A noter que si l'OM et l'ASM se retrouvent à égalité parfaite (points et différence de buts), l'article 518 ter du règlement de Ligue 1 stipule que "les clubs seront départagés à la différence de buts lors des rencontres disputées entre eux". Ainsi l'OM, ayant gagné 2-0 en phase aller puis perdu 1-0 au retour face à Monaco, accrocherait in extremis la 2e place.

Coupes d'Europe : Strasbourg, Nice et Lens veulent y croire

Les places européennes sont très disputées. Avec ses 65 points et sa 4e place, Rennes, peut encore se qualifier pour la Ligue des champions grâce à sa différence de buts largement supérieure à celle de Monaco et Marseille. En cas de victoire à Lille, les joueurs de Bruno Genesio assureront au moins une place en C3 pour la seconde saison consécutive.

Le dessin de RV après la défaite du Stade rennais à Nantes (2-1) mercredi soir pic.twitter.com/TClrHARD2S — Stade Rennais Online (@S_R_Online) May 13, 2022

Cependant, une défaite dans le Nord pourrait entraîner une simple qualification en Ligue Europa conférence, et même une absence totale de compétition européenne pour les Bretons. Strasbourg (5e du championnat, à deux points de Rennes) reste à l'affût et va vouloir surprendre les Marseillais pour couronner leur beau championnat en jouant l'Europe la saison prochaine, une première depuis seize ans.

De leur côté, Nice (6e, à égalité de points avec Strasbourg) et Lens (7e, 61 points), pour l'heure écartés des places européennes, peuvent encore croire à un renversement de situation. Les Aiglons, qui vont à Reims, doivent gagner par un score fleuve pour être sûrs de dépasser Strasbourg. Les Sang et Or (face à Monaco) n'ont, eux, plus leur destin entre les mains, tout en ayant l'obligation de gagner.

Maintien : mission quasi impossible pour Bordeaux, Saint-Etienne et Metz tremblent

La messe est dite à 99% pour Bordeaux, condamné à un immense exploit lors de cette dernière journée. Pour rester dans l'élite, les Girondins (20e avec 28 points) doivent battre Brest avec une pluie de buts, pendant que Metz, barragiste (31 points), qui affronte le PSG, en encaisse dans le même temps un grand nombre. Il faudra également que Saint-Etienne (19e, 31 points) perde à Nantes. L'heure n'est donc guère à l'optimisme dans le Sud-Ouest. En conférence de presse, jeudi, l'entraîneur bordelais David Guion envisage lui déjà d'"appréhender" la Ligue 2.

A égalité de points, Metz et Saint-Etienne devront oublier la peur du vide pour décrocher la place de barragiste. En cas de victoire, les Messins conserveront sans doute leur place de barragiste, sauf si les Verts écrasent les Canaris.

Meilleur buteur : Mbappé ou Ben Yedder ?

La course au meilleur buteur se jouera elle aussi sur le fil. Sauf énorme rebondissement, samedi, la couronne atterrira sur la tête de Kylian Mbappé ou de Wissam Ben Yedder. L'attaquant star du Paris Saint-Germain caracole à 25 buts, une unité d'avance sur le Monégasque.

Dans ce duel de "goleadores", Mbappé semble avoir l'avantage. Lors de cette 38e journée, le champion du monde 2018 et les siens affrontent Metz, 17e défense de Ligue 1. La tâche pourrait s'avérer un peu plus compliquée pour Ben Yedder à Bollaert. Auteur d'un triplé lors de la 37e journée face à Brest (4-2), il a toutefois montré sa grande forme.