Ligue 1 : de retour contre Montpellier, Kylian Mbappé est attendu dans la nouvelle animation offensive parisienne

Il ne leur a presque pas manqué. Absent lors des deux premières sorties réussies du PSG, Kylian Mbappé fait son retour dans le groupe contre Montpellier, samedi 13 août au Parc des Princes (21 heures). L'international français postule d'ailleurs à une place de titulaire, même s'il a été "un peu perturbé dans sa préparation" dixit son nouvel entraîneur Christophe Galtier.

Sans lui, les Parisiens ont cartonné Nantes (4-0 en Trophée des champions) et Clermont (5-0 pour la reprise de la Ligue 1). Neymar et Lionel Messi en ont profité pour briller. Leur association a atteint un niveau de complicité rarement vu l'an passé. Dès lors, comment Mbappé va-t-il se greffer à cette animation offensive si prometteuse ?

Le groupe parisien pour #PSGMHSC ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2022

"Il n'y a aucune difficulté à intégrer Kylian Mbappé dans une équipe", a balayé son entraîneur en conférence de presse. Il a été numériquement suppléé par Pablo Sarabia pendant son absence. L'Espagnol, de retour de prêt au Sporting et jamais effrayé par la perspective du banc, devrait naturellement sortir du onze. Son statut de "premier sacrifié" ne surprend pas grand monde, tant il paraît insensé de se priver de Neymar, Messi ou Mbappé.

Passé ce constat, Galtier doit trouver la formule idoine pour obtenir la pleine mesure du trio. "Je n'ai aucune inquiétude sur leur entente, ils se connaissent bien", a rassuré l'entraîneur. Dans le 3-5-2 parisien, Lionel Messi brille en meneur de jeu reculé, derrière le duo d'attaquants. Lors de sa première saison parisienne, la "Pulga" (la "puce") était surtout cantonnée à un rôle plus excentré dans le 4-3-3 de Mauricio Pochettino.

Ce schéma correspond mieux aux qualités d'un joueur moins rapide avec le poids des années mais à la vision du jeu intacte, comme il l'a démontré à Clermont. Devant l'Argentin, Mbappé compose le duo-type d'attaque avec Neymar. Baladé sur tous les postes de l'attaque depuis son arrivée à Paris, il n'a jamais été aussi efficace que lorsqu'il évoluait en pointe. Il a d'ailleurs démarré dans cette configuration à Monaco et s'épanouit dans ce rôle chez les Bleus.

Galtier attend une autre recrue offensive

L'électron libre Neymar amené à jouer plus en retrait, Mbappé fera office de vraie pointe. Son jeu de tête sera un atout, alors que le système offre plus de liberté à Hakimi et Nuno Mendes pour centrer. Le trio est alléchant sur le papier, mais il lui faudra quelques alternatives pour survivre au marathon d'une saison bousculée par le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Hugo Ekitike a certes été prêté avec option d'achat par Reims, mais Arnaud Kalimuendo est parti à Rennes. "On souhaite l'arrivée d'un autre attaquant", a assuré Christophe Galtier jeudi. En l'état, seuls Sarabia et Ekitike font partie de la rotation offensive. Julian Draxler et Mauro Icardi font en effet partie du fameux "loft" et sont écartés du groupe, en attendant un éventuel transfert.