Football : "La différenciation entre homophobie et racisme est erronée", répond la ministre des Sports au président de la FFF

Roxana Maracineanu a réagi, mardi, aux propos de Noël Le Graët. Ce dernier estime qu'arrêter les matchs pour des chants ou des banderoles homophobes est "une erreur". "Mais je ferais arrêter un match pour des cris racistes", a-t-il précisé sur franceinfo.

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a sèchement répondu, mardi 10 septembre, aux propos de Noël Le Graët. Il est "erroné" d'opposer lutte contre le racisme et homophobie, a-t-elle jugé. Le président de la Fédération française de football avait estimé plus tôt sur franceinfo qu'arrêter les matchs pour des chants ou des banderoles homophobes était "une erreur" mais qu'il fallait interrompre une rencontre pour des "cris racistes".

Interrogée dans les couloirs de l'Assemblée nationale, la ministre a déclaré : "La position qu'a prise Noël Le Graët en faisant la différenciation entre homophobie et racisme est erronée." Et d'ajouter : "On l'incite fortement à prendre sa part de responsabilité dans cette lutte contre les discriminations de manière générale puisque ce qu'on a vu dans les chants homophobes, ça se passe dans un stade de football."

La sortie de Noël Le Graët a provoqué de vives réactions, mardi. "Nous condamnons cette volonté de la FFF de ne plus arrêter les matchs de football pour chants homophobes", a déclaré SOS Homophobie. Le collectif Rouge Direct appelle le président de la Fédération française de football à retirer ses propos, et "il serait préférable qu'il démissionne", a dit sur franceinfo le porte-parole du collectif, Julien Pontes. "Peut-être que Noël Le Graët devrait enfin prendre sa retraite", a déclaré Dominique Sopo, président de SOS Racisme, qui s'est dit "atterré" par les déclarations du président de la FFF.