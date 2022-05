DIRECT. Lorient-Marseille : Dieng frappe le premier, l'OM prend les devants face aux Merlus… Suivez la 36e journée

Fin d'exercice compliquée pour les Marseillais. Epuisés par une saison à rallonge, les joueurs de l'OM n'ont pas le droit à l'erreur, dimanche, face à Lorient pour la 36e journée de Ligue 1. A trois matchs de la fin de saison, les Phocéens pointent au deuxième rang, place directement qualificative en Ligue des champions. Mais après deux coups durs consécutifs, défaite face à Lyon dimanche dernier et élimination face au Feyenoord en Ligue Europa conférence jeudi, les joueurs de Jorge Sampaoli rencontrent une zone de turbulences.

D'autant plus que face à Lorient, toujours en mission maintien, les Marseillais ne pourront pas compter sur Dimitri Payet, blessé. Toutefois, les Merlus se trouvent eux aussi en difficulté et ont perdu leurs deux dernières rencontres face à Lyon (5-0) et Reims (2-1). Lors du match aller, la rencontre avait tourné à la démonstration (4-1) en faveur des Marseillais. Suivez la rencontre en direct :