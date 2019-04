"C'est pas mal pour un Noir" : le commentateur Daniel Bravo tient des propos racistes lors du match Strasbourg-Reims, beIN Sports s'excuse

"Sixième but et cinq passes décisives, c’est quand même pas mal pour un Noir", a déclaré Daniel Brao en direct après le but du Capverdin Nuno Da Costa.

Des propos racistes qui ont scandalisé les spectateurs de beIN Sports lors du match Strasbourg-Reims, mercredi 3 avril. Juste avant la mi-temps, alors que l’attaquant strasbourgeois Nuno Da Costa vient d'inscrire le premier but du match, le commentateur Daniel Bravo ajoute cette remarque à une statistique sur le buteur Capverdien : "Sixième but et cinq passes décisives, c’est quand même pas mal pour un Noir", avant d'ajouter que le "joueur (...) n’a été titulaire que 17 fois". Une sortie qui n'a pas manqué d'être repérée et relayée sur Twitter.

Rapidement, la chaîne a publié sur son compte Twitter un message pour présenter "ses excuses pour les propos tenus lors du match Strasbourg – Reims, qui peuvent être considérés comme choquants et qui vont à l’encontre des valeurs prônées par la chaîne et sa rédaction". La chaîne a tenu également à rappeler son engagement dans la lutte contre le racisme.

beIN SPORTS et son consultant s’excusent pour les propos tenus lors du match Strasbourg – Reims, qui peuvent être considérés comme choquants et qui vont à l’encontre des valeurs prônées par la chaîne et sa rédaction.

beIN SPORTS rappelle qu’elle lutte contre toutes les discriminations, en particulier le racisme, et promeut la diversité, l’égalité et le respect au travers de l’ensemble de ses retransmissions.

Juste après le match, Nuno Da Costa a posté sur Twitter une photo de lui avec ce message, destiné à éteindre la polémique : "Pas d’inquiétude, un lapsus ça arrive, il travaille trop ! BeIN Sports, arrêtez les matchs en milieu de semaine svp."

Pas d’inquiétude, un lapsus ça arrive, il travaille trop! @beinsports_FR arrêtez les matchs en milieu de semaine svp pic.twitter.com/MOITun9t15 — Nuno Da Costa (@Nuno_DC) 3 avril 2019