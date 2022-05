Bordeaux se noie, Lyon sombre, Metz s'accroche... Ce qu'il faut retenir du dimanche après-midi en Ligue 1

Les espoirs d'aventure européenne de Lyon et Lens et de maintien de Metz, Bordeaux et Clermont, ont connu des destins contraires, dimanche 8 mai, lors de la 36e journée de Ligue 1. Alors qu'ils n'avaient connu la victoire qu'à une seule reprise sur leur pelouse, les joueurs de Metz ont fait tomber Lyon (3-2). Si l'OL voit l'Europe s'éloigner, Lens s'est donné le droit d'y croire encore en arrachant la victoire à Reims (2-1).

Dans le duel du bas de tableau, les Girondins de Bordeaux ont pris l'eau à Angers (4-1). Clermont, en s'imposant face à Montpellier (2-1), prend à l'inverse une sérieuse option pour le maintien.

Bordeaux sombre à Angers

Le match des mal classés - Bordeaux, avant-dernier, Angers, 15e - a très vite tourné à l'avantage des Angevins (4-1), hôtes de la rencontre. Au stade Raymond-Kopa, il n'aura fallu que cinq minutes à Mohamed-Ali Cho pour trouver le chemin des filets. La suite du match n'aura été qu'un enchaînement d'erreurs défensives offrant aux Angevins de multiples opportunités.

A la 36e, sur un coup franc d'Angelo Fulgini, Batista Mendy a doubé la mise d'une tête puissante, laissé sans marquage par une défense girondine inexistante. Si Sekou Mara réduit le score à la 60e pour Bordeaux, les joueurs de David Guion se sont sabordés par une nouvelle bourde défensive, seulement deux minutes plus tard. Au total, les Girondins ont encaissé quatre buts alors qu'avant ce match Angers se distinguait comme... le club ayant marqué le moins de buts à domicile (17) cette saison.

Pour le SCO, cette victoire est un grand pas vers le maintien. A l'inverse, Bordeaux continue de sombrer. Si Saint-Etienne s'impose mercredi à Nice, la relégation sera mathématiquement inévitable pour Bordeaux.

Lens continue de croire à l'Europe

Une victoire arrachée au bout du suspens. Dominateurs en début de première mi-temps sur la pelouse du stade Auguste-Delaune, à Reims, les Sang et or se sont fait surprendre à la 28e minute par Arber Zeneli, buteur dès sa première véritable occasion. Au retour des vestiaires, Florian Sotoca a redonné de l'espoir aux Lensois en égalisant (56e). Et il aura fallu attendre la 92e minute pour que Lens, grâce au pied gauche de son capitaine Seko Fofana, renverse la situation et continue de rêver à l'Europe (à deux points de la 5e place, occupée par Strasbourg).

Un Racing au grand ̶c̶r̶u̶ coeur ❤️



Menés au score à la pause, les Sang et Or ont mis leurs tripes pour arracher un succès ô combien important ! Tout simplement magique @StadeDeReims 1⃣-2⃣ @RCLens



⚽️ Florian Sotoca (55')

⚽️ Seko Fofana (90'+2)#SDRRCL pic.twitter.com/wcBuBz92b1 — Racing Club de Lens (@RCLens) May 8, 2022

Lyon perd gros à Metz

La chasse aux points - pour croire au miracle du maintien pour Metz, pour rêver d'une aventure européenne pour Lyon - a donné lieu à un match enlevé au stade Saint-Symphorien. Lanterne rouge, Metz a mis fin dimanche à sa triste série de quatorze matchs de Ligue 1 sans victoire, en s'imposant dans les ultimes instants de la rencontre (3-2).

Face aux Lyonnais, les Messins ont débuté sans complexe : le capitaine Vincent Pajot a ouvert le score à la 27e minute, avant que Didier Lamkel Zé enfonce le clou à la 39e. Cinq minutes plus tard, la réaction lyonnaise est venue de son capitaine Moussa Dembélé. Au retour des vestiaires, si l'OL a eu la main sur le ballon, l'équipe n'est pas parvenue à réduire l'écart. Les Lyonnais ont en plus été réduits à dix après l'expulsion de Thiago Mendes pour avoir accroché Didier Lamkel Zé qui filait vers le but.

L'égalisation de Moussa Dembélé à la 85e n'aura pas suffi. D'une superbe frappe, Farid Boulaya, entré à la 80e, a libéré Metz à la 90e. De quoi donner aux Messins le droit d'y croire encore, mais aussi de crucifier les espoirs lyonnais. "Aujourd'hui, on peut dire que la saison est un échec, a déclaré l'entraîneur lyonnais Peter Bosz à l'issue du match. C'est une grosse déception et peut-être la fin des espoirs européens. C'est notre jeu qui est, surtout, une déception."

2 - Lyon est assuré de finir hors du top 4 de Ligue 1 pour la 2e fois sur les 3 dernières saisons, alors que ce n’était arrivé qu’une seule fois lors des 21 précédentes (5e en 2013/14). Déclassé. #FCMOL pic.twitter.com/StpKM8H6tH — OptaJean (@OptaJean) May 8, 2022

Clermont prend une option pour le maintien

En s'imposant à domicile face à Montpellier, Clermont engrange de précieux points dans sa quête du maintien, alors qu'il leur reste désormais deux journées pour se sauver (16e avec cinq points d'avance sur Saint-Etienne, 18e et barragiste). Après avoir ouvert rapidement le score, les Clermontois ont vu les Montpelliérains revenir au score à la 32e minute. En transformant un penalty, Mohamed Bayo a offert la victoire aux Clermontois, qui ont su résister aux Montpelliérains jusqu'au coup de sifflet final.