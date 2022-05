Olympique de Marseille : "Malheureusement je ne pourrai pas rejouer cette saison", annonce Dimitri Payet, blessé à un mollet

Coup dur pour les Phocéens. Le meneur de jeu et capitaine de l'Olympique de Marseille Dimitri Payet ne jouera plus cette saison, après avoir subi une blessure au mollet droit jeudi face au Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa Conférence, a annoncé son club samedi 7 mai dans un communiqué. "Dimitri Payet a été victime d'une lésion musculaire du mollet bilantée par les examens habituels de référence. Les soins ont été d'ores et déjà démarré mais la récupération totale n'arrivera qu'après la fin du championnat", écrit l'OM dans ce communiqué.

Le joueur a aussi tenu à réagir sur son compte Twitter et en dire plus aux fans marseillais : "Encore une fois je ne vais pas pouvoir faire ce que j’aime le plus au monde, jouer au football. Après avoir passé des derniers examens aujourd’hui, les résultats sont rassurants mais montrent que malheureusement je ne pourrai pas rejouer cette saison." Et d'ajouter : "La déception est grande, la douleur est forte."

"Le plus dur est de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers"

Dans la course à l'Europe et plus particulièrement à la Ligue des champions, l'absence de son maestro devrait peser lourd dans un effectif phocéen usé par une saison à rallonge. "Le plus dur aujourd’hui pour moi est de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers dans cette dernière ligne droite", a ajouté le leader marseillais sur Twitter. A trois matchs de la fin, les Marseillais pointent au troisième rang et la bataille face aux Monégasques et Rennais devrait largement rythmer une fin de saison aussi trépidante qu'indécise.