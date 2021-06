France-Galles : pour son retour, Karim Benzema au cœur du dispositif des Bleus

À la veille du premier match de préparation de l'équipe de France face au pays de Galles mercredi 1er juin, les Bleus ont travaillé, à l'occasion de l'entraînement de mardi à l'Allianz Riviera de Nice, un dispositif en 4-4-2 losange. Une tactique au sein de laquelle Antoine Griezmann jouerait en soutien de Kylian Mbappé et Karim Benzema. Ce dernier devrait occuper un rôle prépondérant dans l'animation offensive des Bleus même si ce dispositif soulève quelques questions.

Un leader technique par essence

Depuis son dernier match avec l'équipe de France, le 8 octobre 2015 face à l'Albanie (4-0), Karim Benzema a changé de dimension. L'attaquant du Real Madrid est l'un des tout meilleurs attaquants de la planète et "un leader technique sur le terrain", comme l'a expliqué Didier Deschamps au micro de RMC Sport lundi 31 mai. Si le sélectionneur ne le dit qu'à demi-mot depuis le 18 mai, le retour de Benzema en équipe de France fait forcément de lui un élément central de l'animation offensive des Bleus.

"Il a cette aura naturelle sur le terrain qui va aider les autres joueurs autour de lui. C'est un joueur au service du collectif, il sait s'adapter à toutes les situations, à tous les joueurs autour de lui", expliquait Hugo Lloris en conférence de presse mardi, dans les entrailles de l'Allianz Riviera de Nice. C'est sur cette pelouse que Benzema va retrouver les Bleus, là même où il avait porté le maillot de l'équipe de France pour la dernière fois.

Son retour devait donc entraîner des changements. Difficile pour Benzema de prendre numériquement la place d'un Olivier Giroud au profil totalement différent. Didier Deschamps aurait donc opté pour un 4-4-2 losange, tactique qui demande une grosse participation offensive des latéraux ainsi qu'un milieu très travailleur. Les Bleus avaient utilisé ce dispositif face à l'Ukraine (7-1), le Portugal (0-0) et la Croatie (2-1) en octobre dernier. Reste à savoir comment les trois de devant (Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé) évolueront et où devra se situer l'attaquant du Real.

Un rôle central… comme 9 ou comme 10 ?

Pour son retour chez les Bleus, Benzema a opté pour le numéro 19, celui qu'il portait au début de sa carrière, à l'Olympique Lyonnais. Dix-neuf, c'est également 10+9, les deux postes qu'affectionne le plus le buteur du Real Madrid. Sur le terrain en sélection, comme en Espagne, Benzema pourrait donc alterner entre ces deux positions. Pour se retrouver à la passe comme à la finition. Et si Deschamps a opté pour son retour, c'est parce qu'il voit en son numéro 19 un joueur capable de combler une faille à un système qu'il affectionne.

Olivier Giroud, qui avait marqué un doublé contre l'Ukraine dans ce dispositif, n'a que très peu joué lors de la deuxième partie de saison avec Chelsea, tandis qu'Anthony Martial, qui avait occupé l'un des deux postes de l'attaque contre la Croatie, est absent de la liste en raison d'une blessure. Benzema va donc pouvoir combler ce "trou" et son profil convient bien à ce système : avec un Mbappé capable de prendre la profondeur, l'attaquant du Real pourrait orienter le jeu davantage en retrait, temporiser et offrir des caviars à l'attaquant du PSG.

"Il a évolué en cinq ans, on peut le voir au Real. Il a souvent porté le brassard de capitaine, ça montre qu'il accepte des responsabilités. Mais après cinq ans d'absence, on ne va pas lui demander de faire la même chose en équipe de France", a tenu à alerter Hugo Lloris en conférence de presse hier. "Au haut niveau, je sais m'adapter. Pour l'animation offensive, il faut bouger. Si l'un demande le ballon dans les pieds, l'autre doit aller dans la profondeur", expliquait Benzema en conférence de presse dimanche. Si, sur le papier, tout semble simple, en réalité le plus dur sera de faire fonctionner cette attaque redoutable.

Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé à Clairefontaine, le 30 mai 2021 (FRANCK FIFE / AFP)

Des automatismes à trouver

À première vue, aucune équipe au monde ne peut rivaliser avec le trio d'attaque qui devrait débuter la rencontre face au pays de Galles ce soir. Antoine Griezmann en soutien de Kylian Mbappé et Karim Benzema, ça fait forcément rêver. Maintenant, il faut que tout ce petit monde s'entende sur le terrain. Benzema, qui est à mi-chemin entre numéro 9 et numéro 10, possède un profil plus ou moins similaire à celui de Griezmann.

Il faudra donc éviter de se marcher sur les pieds dans la même zone du terrain pour convaincre Didier Deschamps. Mbappé, dans ce système, pourrait être dévolu à un rôle plus ingrat d'attaquant de pointe, chargé de miser sur sa vitesse et de multiplier les appels de balle dans la profondeur. C'est donc avec l'attaquant du FC Barcelone que Benzema devra trouver les bons automatismes pour mettre l'équipe de France dans les meilleures conditions.

"Je leur ai dit ce que j'attendais d'eux, mais il y a aussi leur intelligence, la complémentarité de leurs qualités. Ils vont avoir de la liberté et se retrouver dans une zone qui n'est pas la leur au départ", a expliqué Deschamps, qui a précisé qu'en "l'espace de quelques minutes, vous pouvez avoir un dispositif totalement différent". Assez autonomes offensivement, ce trio explosif au sein duquel Benzema occupera un rôle central devra également défendre pour assurer l'équilibre de l'équipe.