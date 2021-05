Equipe de France : ce qui attend les Bleus avant l'ouverture de l'Euro-2021

La rentrée des classes a sonné pour les joueurs de l'équipe de France sélectionnés pour l'Euro. Les Bleus sont attendus par Didier Deschamps mercredi 26 mai à Clairefontaine où Karim Benzema fait son grand retour, 2058 jours après sa dernière apparition dans le camp de base des Yvelines. Voici ce qui attend les hommes de Didier Deschamps avant leur premier match de l'Euro contre l'Allemagne le 15 juin prochain.

L’heure du rassemblement

C’est le premier temps fort des Bleus dans leur préparation à l’Euro. Ce mercredi, 22 des 26 joueurs appelés par Didier Deschamps feront leur rentrée à Clairefontaine, le centre d’entraînement des équipes de France. Pour que la photo de famille soit complète, il faudra attendre l’arrivée des finalistes des Coupes d’Europe. Pogba (Manchester United) joue ce soir en Ligue Europa contre Villarreal tandis que les Blues Giroud, Kante et Zouma disputeront la finale de la Ligue des champions samedi face à Manchester City. En attendant, tous les regards sont tournés vers Karim Benzema qui retrouve Clairefontaine pour la première fois depuis l’automne 2015 et sa conversation dans une chambre du "château" avec Mathieu Valbuena, un des nœuds de l’affaire de la sex-tape.

La santé d’abord

Au moment d’entamer la dernière ligne droite jusqu’à l’ouverture de la phase finale de l’Euro, la première des priorités du staff sera de remettre les Bleus en forme. Soigner les bobos comme celui à la cuisse gauche de Thomas Lemar ou faire souffler les Internationaux les plus sollicités. Antoine Griezmann (62 matches / 4727 minutes), Jules Koundé (57 matches / 4816 minutes) et Kylian Mbappé (55 matches / 4245 minutes) sont sans surprise dans le trio de tête des joueurs de champ. En plus des tests PCR de circonstance, la question du vaccin s’est posée. La grande majorité des joueurs a reçu une première injection, la deuxième aura lieu après l’Euro.

Dernières répétitions contre Galles et la Bulgarie

Les choses sérieuses vont commencer dans une semaine. Le stage de préparation sera rythmé par deux rencontres amicales, la première mercredi 2 juin face au pays de Galles à Nice. Les Britanniques de Ryan Giggs seront eux aussi présents en phase finale de l’Euro après leur deuxième place dans le groupe E derrière la Croatie. Un bon test pour les Bleus, notamment offensivement où la complémentarité du duo Mbappé – Benzema sera scrutée à la loupe. Après les Gallois, les hommes de Deschamps termineront leur préparation par un match contre la Bulgarie le mardi 8 juin au Stade de France, une semaine pile avant leur entrée en lice face à l’Allemagne (15 juin, 21h00).