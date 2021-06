DIRECT. France-Suisse : suivez et commentez avec nous le huitième de finale de l'Euro 2021, un match piégeux pour les Bleus

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #EURO2021

: On a retenu notre souffle jusqu'à la fin, mais c'est bien l'Espagne qui l'a emporté 5-3 dans un huitième de finale à rebondissements face aux vice-champions du monde croates. Les hommes de Luis Enrique ont dû vaincre les 30 minutes de prolongations, où les buts d'Alvaro Morata (100e) et de Mikel Oyarzabal (103e) ont porté la Roja jusqu'en quarts de finale.



: Par pitié, pas de prolongation ! J'ai déjà eu une panne de réveil ce matin !

: @Puce13 Merci !!! C'est exactement ce que je racontais lors de la chronique média de nos amis de la radio ce matin :-) Et bon match à tous !

: Ah, notre cher Pierre pour commenter le match, j'adore... Un œil sur la TV , un autre sur FI comme d'hab' ! Allez nos Bleus de toutes les couleurs. ⚽⚽🍀

: 0-0 et Mike Maignan qui entre à la 118e pour arrêter trois tirs au but suisses et qualifier la France

: Oubliez les kops, les supporters sont éparpillés façon puzzle dans les immenses tribunes du stade de Bucarest.

: Comment se faire comprendre de ses joueurs quand on ne parle pas tous la même langue ? Non, on ne parle pas de la différence entre l'accent du Sud-Ouest et l'accent ch'ti, mais bien de la Belgique et de la Suisse, équipes dans lesquelles peuvent se mélanger jusqu'à trois langues nationales. Le Monde (article pour les abonnés) revient sur les difficultés et les anecdotes autour de ce pluralisme linguistique.

: Vivant en zone frontalière de la Suisse, dans tous les cas ça va klaxonner ce soir ! Certains douaniers risquent d'être peu commodes demain !

: 3-2 avec remontada de la France

: Bonsoir Pierre et toute la team je vois la France gagne 2-1, bonne soirée et bon match

: Allez les bleus 🇫🇷 3-1

: 3-1 pour la France avec 2 buts pendant les prolongations 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

: Faut être un grand malade pour pronostiquer 3-0 pour les Bleus ! Ou n'avoir pas vu les matchs précédents !

: Afin d'assurer la diffusion de mon pronostic, j'annonce un 8-0 pour la France suivi d'une disparition des gestes barrières suite à cette victoire hors norme.

: Mes pronostics : 3-1 pour la France. Un super match qui s'annonce!

: Pour les pronostics, c'est maintenant pour la dernière salve, après il sera trop tard !

: @Kat Ne cherchez plus la dream team ! Elle est là !







: La photo de la team de Radio France... Et on attend toujours celle du duo de choc Marianne et Pierre !

: L'Espagne se hisse en quarts de finale de l'Euro après sa victoire au forceps face à la Croatie (5-3 après prolongation).





: @déçue Karim Benzema participe plus au jeu qu'Olivier Giroud, qui offre un point de fixation plus haut sur le terrain. Du coup, l'équipe de France a parfois l'air de manquer d'un avant-centre dans cette nouvelle configuration, mais cela offre peut-être plus d'espace aux ailiers.

: Depuis le retour de Benzema. Didier Deschamps semble oublier Giroud. Est-ce une bonne tactique? Il ne faut pas oublier qu'Olivier est aussi bon

: @Phil J'ai aussi été emballé par la prestation de Rabiot contre le Portugal, mais il faut voir dans la durée si ce poste peut lui convenir. Mais clairement, à défaut d'un Hernandez en pleine forme, je l'aurais choisi aussi !

: Moi aussi 😃Le pragmatisme de Deschamps comme d'hab ! Rabiot avait été excellent sur le côté gauche après la blessure de Digne, on verra 😊

: @Olivia Belle allusion au début du tournoi de Wimbledon, qui tombait aujourd'hui, mais pour l'instant on est déjà sur un match à 8 buts, ce qui suffit déjà au bonheur au spectateur neutre. 5-3 pour l'Espagne, 13 minutes avant la fin de la prolongation.

: L’Espagne devrait pouvoir gagner le premier set 😜 je mise sur 6-4…

: @Lionel Les Bleus avaient testé cette formule avec succès fin 2020 face à la Croatie (4-2) et avec moins de bonheur contre la Suède (1-0, mais victoire laborieuse) en Ligue des nations. Ça ressemble un peu à un saut dans l'inconnu, surtout avec comme pistons Benjamin Pavard, qui est plus un défenseur central de métier, et Adrien Rabiot, d'habitude milieu relayeur.

: Ça donne quoi la France en 3-5-2 ? Moi j'aime bien cette tactique...

: C'est la délivrance pour l'Espagne ! Après un centre lumineux, Mikel Oyarzabal se retrouve seul face au but et fusille le gardien croate. La Roja fait le break à la 103e, 5-3.



: Il a été moqué pour sa maladresse, mais cette fois, l'avant-centre de l'Espagne Alvaro Morata ne se loupe pas, sur une magnifique reprise en demi-volée au second poteau, alors que la défense croate a été prise à revers. 4-3 pour l'Espagne dans ce match dingue !

: Griezmann en milieu de terrain ? Pas convaincu !

: Le principal problème, c'est que ses déplacements ont souvent recoupé ceux de Karim Benzema lors des précédents matchs, et du coup, le joueur du Barça s'est retrouvé à se sacrifier pour défendre plutôt que d'occuper une réelle position de meneur de jeu. C'est aussi un des enjeux de la rencontre de ce soir.

: Griezmann voulait jouer sur les côtés, non ?

: Voici la composition des Bleus, on part donc sur un 3-5-2 que Didier Deschamps n'a utilisé qu'avec parcimonie au cours de son mandat (à trois reprises je crois).

: "Retrouver l'équipe de France à Bucarest, pour moi ça a une saveur particulière, car je suis née dans cette ville. Je le ferai avec beaucoup de cœur et d'espoir. (...) J'ai appris à nager juste à côté, mais je ne suis jamais rentrée dans ce stade. J'ai hâte de voir comment c'est à l'intérieur."



Nos envoyés spéciaux ont croisé la ministre, d'origine roumaine, aux abords du stade.

: Dans 3, 2, 1 secondes vous allez être atrocement jaloux de nos envoyés spéciaux à Bucarest.

: Petit point Covid-19, avant de rentrer dans le stade, de la part de nos envoyés spéciaux à Bucarest.

: @Max PARDON PARDON je ne voulais pas porter la poisse



: Les adversaires des bleus sont les Suisses. Le match n'est pas fini je crois

: Vous avez raté la danse de la joie de Julie Rasplus à la rédaction qui avait misé sur la Croatie :-) Du coup, on ne connaît pas l'identité de l'adversaire des Bleus, mais que ce soit la Croatie ou l'Espagne, il a montré des faiblesses ce soir.

: (Je ne crie pas, car c’est du texte !)

: EGALISATION CROATE A TROIS MINUTES DE LA FIN

: IN-CRO-YA-BLE ! L'égalisation croate signée Mario Pasalic (ancien joueur de Monaco) d'une tête décroisée dans les arrêts de jeu ! 3-3, ce match est fou !