Guerre en Ukraine : privée de matchs à domicile, la Russie jouera sous bannière neutre, annonce la Fifa

La Fifa a tranché, dimanche 27 février. En réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'instance internationale du football a décidé que les prochains matchs à domicile de la sélection russe se dérouleront sur terrain neutre, hors de son territoire. L'hymne et le drapeau russes seront par ailleurs bannis.

La Fifa se réserve le droit de prendre "des sanctions additionnelles, y compris une exclusion potentielle des compétitions", alors que l'exclusion des Russes du Mondial 2022 a été évoquée ces dernières heures, notamment par la Fédération française. Ces décisions, attendues par le monde sportif depuis plusieurs jours, ont été prises "à l'unanimité" par le bureau du Conseil de la Fifa, précise l'instance.

Pour participer aux compétitions internationales, notamment aux barrages du Mondial 2022 prévus fin mars, la Russie devra le faire sous le nom de la "Fédération russe de football" (RFU), précise l'instance dirigée par Gianni Infantino.

La Sbornaya, surnom de l'équipe nationale, est censée affronter la Pologne en barrages pour la Coupe du monde, le 24 mars. La fédération polonaise a toutefois annoncé son refus de disputer cette rencontre et a jugé cette décision "totalement inacceptable" dans un communiqué. "Cela ne nous intéresse pas de participer à ce match d'apparences. L'équipe nationale de Pologne ne VA PAS JOUER contre la Russie, peu importe le nom de l'équipe", a immédiatement réagi sur Twitter Cezary Kulesza, président de la Fédération polonaise.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.