Football : les médias en font-ils trop avec l'avenir de Kylian Mbappé ?

Une onde de choc ressentie jusqu'au Portugal, à plus de 1 500 kilomètres de Paris. A la sortie d'un match de Ligue Europa éreintant et frustrant pour son équipe face à Benfica, jeudi, le Toulousain Moussa Diarra a été interrogé sur l'annonce du futur départ du PSG de Kylian Mbappé. Surpris, voire effaré au micro de Canal +, le jeune défenseur a botté en touche : "Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Moi, je joue à Toulouse. On joue contre Benfica et on me parle du PSG. Ce n'est pas que je m'en fiche un peu, mais j'ai d'autres problèmes à gérer que la carrière de Mbappé."

La séquence a suscité l'agacement de beaucoup d'observateurs sur les réseaux sociaux. Le lendemain, les cinq premières questions de la conférence de presse de l'entraîneur parisien, Luis Enrique, avant Nantes-PSG ont porté sur Kylian Mbappé. A Lille, Reims ou encore Montpellier, joueurs et entraîneurs y ont également eu droit. Le compte satirique Fédération française de la lose s'en est moqué sur X en s'étonnant que les biathlètes tricolores médaillés aux Mondiaux de biathlon n'aient pas été questionnés sur l'avenir de l'actuel joueur du PSG.

Un boosteur d'audience

Ce feuilleton lancinant ponctué de faux départs qui court depuis mai 2019 a créé une lassitude chez une partie des fans de football et d'autres sports, chez les supporters des clubs de Ligue 1, mais aussi chez ceux du Paris Saint-Germain. Franceinfo: sport a posé la question à cinq fans du PSG d'âges et d'horizons différents. Tous s'accordent à dire que "les médias en font trop" sur Kylian Mbappé. "Il y a plus d'articles sur lui que sur le PSG. Dans un sport collectif, c'est plutôt dérangeant", pointe Julien, 18 ans et adhérent du Collectif Ultras Paris. Plus détaché, Fred, 64 ans et ancien habitué de la tribune Auteuil, estime que "c'est dans l'air du temps" parce que "ça doit être vendeur".

à lire aussi PSG : remplaçant irrité puis buteur libéré, Kylian Mbappé a vécu une soirée contrastée à Nantes

"Cela se ressent sur les audiences du site. Tous les sujets qu'on fait sur Mbappé font partie de ceux qui sont les plus lus par nos lecteurs ces derniers jours. Il y a un appétit d'approfondir l'info brute de son départ", confirme Lionel Dangoumau, directeur des rédactions papier et numérique du groupe L'Equipe, dont le journal a fait quatre unes consécutives sur Kylian Mbappé, du 13 au 16 février. Même son de cloche chez RMC Sport, qui a été le premier média à révéler l'annonce de Kylian Mbappé à son président Nasser Al-Khelaïfi de sa volonté de quitter Paris à l'expiration de son contrat, le 30 juin. "Mon baromètre, ce sont les interactions sur les réseaux sociaux et les appels au standard. Effectivement, les sujets Mbappé marchent très bien, comme tous les sujets PSG et OM", explique Gilbert Brisbois, rédacteur en chef de l'After Foot.

Il ne note "aucune lassitude" liée à ce sujet dans cette émission quotidienne de spécialistes du foot. "Il y a toujours très vite un ras-le-bol quand on passe de radio en radio ou de chaîne en chaîne et que ça parle de la même chose. Les gens qui n'aiment pas le foot vont dire qu'on les fatigue avec Mbappé", relativise-t-il, tout en déplorant "une sorte de suivisme" dans les médias de sport. RMC, sur son site internet, comme L'Equipe et Canal + à travers la question posée au Toulousain Moussa Diarra, ont tous exploré l'angle de la réaction de la Ligue 1 au départ à venir du porte-étendard du football français.

Une fascination pas seulement médiatique

"C'est toujours intéressant d'un point de vue journalistique de se poser la question de l'après et des conséquences. Si les joueurs de Ligue 1 n'en pensent rien, c'est aussi une information. Comme ce sont eux les premiers témoins de ce que peut changer ou pas le départ de Kylian Mbappé, c'est normal de les interroger", argumente Lionel Dangoumau. En pleine négociation des droits télé du championnat de France – la source de revenus majoritaire des clubs français – la question de l'attractivité de la Ligue 1 se pose, surtout un an après les départs de Neymar et Lionel Messi.

Envoyé spécial. Mbappé : l'interview Envoyé spécial. Mbappé : l'interview - (ENVOYE SPECIAL / FRANCE 2)

Outre les enjeux soulevés par son départ, Kylian Mbappé coche toutes les cases pour être un objet de fascination, pas seulement médiatique. "Il symbolise la réussite totale, analyse Gilbert Brisbois. C'est le meilleur joueur du monde. Il est jeune. Il semble maîtriser tout ce qui l'entoure avec une maturité assez bluffante. Son modèle familial est vertueux alors que beaucoup de footballeurs se perdent à cause de problèmes liés à leur entourage. On a l'impression que tout est pensé chez lui. C'est aussi un symbole du métissage. Dans les débats actuels de la société française, ça a son importance."

Pour Laurent-David Samama, membre de l'Observatoire du sport de la Fondation Jean-Jaurès, qui a analysé la médiatisation du football dans son livre Footporn (L'Aube, 2021), voir Kylian Mbappé occuper autant l'espace médiatique est logique. Tout le bruit autour de son transfert s'inscrit dans ce qu'il nomme la "pornographisation" du football. "Ce n'est pas quelque chose qui se passe au niveau moral, mais cela tient à la façon dont on privilégie aujourd'hui la performance, les gros plans, l'efficacité", précise-t-il.

La perception du public a changé

D'après lui, Kylian Mbappé coche toutes les cases pour être la star de son époque, où l'admiration a pris le dessus sur l'effet d'identification : "Avant, il y avait des joueurs petits, un peu faibles, capables d'avoir des jours de moins bien. L'équipe de France des Tigana, Giresse, Platini et Fernandez n'était pas celle de monstres athlétiques, mais de joueurs qui ressemblaient à la France de leur époque. Même s'ils étaient très doués, ils n'étaient pas si à part que ça. Kylian Mbappé avale le 100 mètres comme un athlète, il empile les buts, il est souple et d'une efficacité à toute épreuve. Aucun d'entre nous ne peut décemment se dire qu'il a ses qualités."

Ce n'est pas sans raison que Kylian Mbappé est la personnalité française la plus recherchée sur Google en 2023, toutes catégories confondues, ou qu'il compte 50 millions d'abonnés de plus que son propre club sur Instagram. Des indicateurs qui montrent que la passion des médias français pour Kylian Mbappé, si puissante soit-elle, dépasse le strict cadre de leurs lignes éditoriales.

"Les gens le connaissent et l'apprécient même s'ils n'aiment pas le football. Les enfants, même très jeunes, le connaissent. Les Américains le connaissent. Ils l'invitent souvent au premier rang de matchs NBA, ce dont peu de joueurs de football peuvent se targuer." Laurent-David Samama membre de l'Observatoire du sport de la Fondation Jean-Jaurès

Il identifie une des sources de lassitude dans un glissement dans la perception du public : "L'avis des fins observateurs, amateurs du foot de longue date, qui aiment le jeu, compte un peu moins", décrypte-t-il, pointant la prise de pouvoir des réseaux sociaux et la disparition d'une "presse spécialisée forte" qui pouvait "faire la pluie et le beau temps". Désormais capable d'émettre des commentaires sans passer par le biais d'un média, le public "ne veut plus du tout de la posture du critique". "L'époque est très manichéenne et les gens prennent la communication pour argent comptant", ajoute Laurent-David Samama.

Pas de quoi refroidir les médias spécialisés. "Kylian Mbappé va rester en Ligue 1 pendant encore quelques mois. On ne sait pas encore officiellement où il va aller, même si on a une petite idée. Forcément, c'est un dossier qui va nous occuper encore quelques semaines, prévient le directeur des rédactions papier et numérique de L'Equipe, Lionel Dangoumau. Je peux d'ailleurs annoncer qu'on va encore beaucoup le suivre quand il sera dans son prochain club."