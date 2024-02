PSG : remplaçant irrité puis buteur libéré, Kylian Mbappé a vécu une soirée contrastée à Nantes

Inscrit sur pénalty à la 78e minute, le 21e but de la saison en championnat de Kylian Mbappé n'aura pas été le plus spectaculaire mais, à coup sûr, le plus scruté. Entré à l'heure de jeu contre Nantes, samedi 17 février, l'avant-centre a fait le break pour le PSG (2-0), bousculé jusque-là. Après avoir trompé le gardien nantais, Rémy Descamps, il a souri, pointé la caméra du doigt et s'est replacé, comme si de rien n'était. Ou presque.

Avant le coup d'envoi, la décision de Luis Enrique de ne pas aligner d'entrée son meilleur buteur a nourri toutes les spéculations, deux jours après la révélation dans les médias de l'annonce par la superstar au président Nasser Al-Khelaïfi de son départ en fin de saison. Ni le joueur, ni le club n'ont communiqué officiellement sur le sujet.

La fin désormais imminente du passage en Ligue 1 du capitaine de l'équipe de France serait-elle mal vécue par les supporters de l'Hexagone ? Ceux de Nantes l'ont plutôt sifflé, mais n'était-ce pas seulement en tant qu'adversaire d'un soir ? De leur côté, les 500 ultras parisiens avaient fait savoir à RMC Sport qu'ils ne lui réserveraient pas d'accueil particulier, dans l'attente d'une communication officielle.

"Il fallait faire tourner"

Luis Enrique a laissé entendre que le statut de remplaçant de Mbappé s'inscrivait dans le cadre d'un roulement de l'effectif, soixante-douze heures après la victoire en Ligue des champions contre la Real Sociedad (2-0). "Il fallait faire tourner pour impliquer tous les joueurs", a expliqué l'Espagnol, sibyllin, sans entrer dans le détail des cinq changements. Il a simplement fait entrer Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, autres titulaires indiscutables depuis le début de saison, en même temps que Kylian Mbappé. Interrogé en zone mixte, le défenseur Danilo Pereira a simplement glissé : "Kylian et Ousmane sont des références ici, ça change un peu quand ils ne sont pas là."

Qu'en pense le principal intéressé ? Mystère. A part son large sourire face caméra dans la foulée de son but, Kylian Mbappé n'a rien exprimé. Des images captées à l'arrivée du car parisien à la Beaujoire ont laissé penser qu'il était irrité. Mais, un peu plus tard, il était parfaitement détendu sur le banc, aux côtés de son ami Ousmane Dembélé. Avant d'entrer en jeu, puis d'offrir, en fin de rencontre, son maillot à un supporter parisien.

L'heure n'est toujours pas venue de partager son ressenti, ni son plan pour l'avenir. D'autres parlent, lui patiente. Les objectifs sportifs priment : rapprocher le PSG d'un nouveau titre de champion de France, puis, mardi 5 mars, ramener de Saint-Sébastien une qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions. Sa dernière chance d'offrir à son futur ex-club le sacre européen qu'il espère tant. Pour un adieu qui serait inoubliable.