Retrait de Wendie Renard des Bleues : "La connaissant, je pense que c'est une décision très difficile à prendre", confie son entraîneure à Lyon

La capitaine des Bleues Wendie Renard et les attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont annoncé leur mise en retrait de l'équipe de France à cinq mois de la Coupe du monde. Elles réclament des "changements" dans le management.

"Connaissant Wendie, comme elle est très professionnelle et très compétitrice, je pense que c'est une décision très difficile à prendre mais à mon avis, mentalement, c'était aussi difficile à vivre pour elle", confie samedi 25 février à France Bleu Gironde, Sonia Bompastor, l'entraîneure à Lyon de la joueuse de football Wendie Renard, capitaine et défenseure des Bleues qui compte 142 sélections avec cette équipe et qui a annoncé vendredi se mettre en retrait de l'équipe de France.

À cinq mois du Mondial de football féminin, trois joueuses phare de l'équipe de France ont pris cette décision vendredi : Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Wendie Renard. C'est elle qui a été la première à faire cette annonce. Toutes les trois demandent des "changements" au sein de la sélection et dans le management de l'équipe de France.

Sonia Bompastor n'est donc pas étonnée : "Ce n'est pas forcément une surprise à titre personnel parce qu'on avait pas mal d'échanges avec Wendie dernièrement, concernant le fait qu'elle se sentait parfois en décalage par rapport à plusieurs sujets en équipe de France."

Dans un communiqué publié quelques heures après les annonces des joueuses, la FFF déclare avoir pris "connaissance des déclarations de Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Son comité exécutif, réuni le 28 février, se saisira de la question à cette occasion (...) la FFF tient à rappeler qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution équipe de France", a ajouté la Fédération française de football.