Mondial de football 2023 : la capitaine Wendie Renard annonce "prendre du recul" avec l'équipe de France à cinq mois de la compétition

La défenseure emblématique des Bleues a annoncé sa décision, vendredi, dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

Vent de stupeur chez les Bleues. La capitaine de l'équipe de France, Wendie Renard, a annoncé, vendredi 24 février, qu'elle souhaitait "prendre du recul" avec la sélection, à cinq mois de la prochaine Coupe du monde disputée en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). "Je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C’est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale", a écrit la joueuse de 32 ans sur ses différents réseaux sociaux.

"C’est le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l’équipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du monde dans ces conditions", a ajouté la défenseure aux 142 sélections avec les Bleues.

Cette décision, aux motifs encore peu explicites, intervient quelques jours seulement après la dernière fenêtre internationale, durant laquelle Wendie Renard a disputé l'intégralité des trois rencontres du Tournoi de France avec le brassard tricolore. La Lyonnaise avait même marqué contre l'Uruguay, vendredi dernier.