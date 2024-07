Législatives 2024 : Jules Koundé appelle à "faire barrage au Rassemblement national" et dénonce "un parti qui souhaite diviser les Français"

Tout juste élu homme du match contre la Belgique (1-0) lundi 1er juillet, en huitièmes de finale de l'Euro 2024, Jules Koundé s'est exprimé sans réserve sur les résultats des élections législatives : “J’étais déçu de voir quelle direction notre pays prend avec un grand soutien à un parti qui est contre nos valeurs de vivre-ensemble, de respect, qui souhaite diviser les français", a déploré le défenseur de l'équipe de France, après que le Rassemblement national a obtenu 29,25 % des voix exprimées au premier tour.

Le jour de l'élection, dimanche, le joueur du FC Barcelone avait déjà pris position sur son compte X (anciennement Twitter), dénonçant alors "un parti fondé sur la haine de l'autre, la désinformation et dont les mots ont vocation à stigmatiser et à nous diviser."

"Rien n'est joué"

Jules Koundé a également appelé à la mobilisation en vue du second tour, alors que 501 circonscriptions se jouent encore dans les urnes, dimanche 7 juillet : "Il y a un deuxième tour, rien n’est joué. Il faut encore aller chercher ceux qui n’ont pas voté. Il est important de faire barrage à l’extrême droite et au RN. Ce n'est pas un parti qui va nous amener à plus de libertés et plus de vivre ensemble."

C'est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu'un droit.



La force de la démocratie, c'est que chaque voix compte et que chacun est libre de donner son opinion.



Pour ma part, je vois que l'extrême droite n'a… — Jules Kounde (@jkeey4) June 30, 2024

Comme lui, Ibrahima Konaté avait aussi pris une position claire à la veille du premier tour des élections en conférence de presse : "Ce qui est en train de se passer en France m’inquiète. On ne peut pas laisser le pouvoir à certaines personnes qui sont dans l’optique de diviser les gens. La diversité, en France, c’est notre force et ça l'a toujours été", avait tranché le défenseur central des Bleus, avant de se confier sur son histoire familiale.

"Moi, quand je vois les boulots pénibles qu’ont eu mes parents, comme éboueur ou femme de ménage, avec des heures pas possibles, et qu’on ne met pas en avant ce genre de personnes… Ils ont donné leur santé pour la France. [...] ll faut aller à la rencontre des personnes, derrière l'apparence et la couleur de peau. C'est ça, la chose la plus importante", a développé celui qui a grandi dans le quartier de la Roquette dans le XIe arrondissement de Paris.

Propos recueillis par Andréa La Perna, en Allemagne