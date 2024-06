Carte Résultats des législatives 2024 : découvrez qui sont les candidats élus dès le premier tour

Certains Français connaissent déjà leur futur député. Le Rassemblement national est arrivé en tête du premier tour des élections législatives avec 33,2% des suffrages, dimanche 30 juin, selon une estimation Ipsos-Talan pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI et LCP. Le parti de Marine Le Pen et leurs alliés devancent le Nouveau Front populaire (28,1%), Ensemble (21,0%) et Les Républicains (10,0%). Retrouvez les résultats de votre circonscription dans notre moteur de recherche.

Si un second tour sera nécessaire dans la majorité des 577 circonscriptions pour désigner les élus à l'Assemblée nationale, 65 à 85 candidats devraient être élus dès la première étape du scrutin, selon une estimation Ipsos-Talan pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI et LCP. Pour l'emporter dès le soir du 30 juin, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et les voix d'au moins un quart des électeurs inscrits sur les listes électorales, rappelle le site Vie-publique.fr. Franceinfo liste ceux qui sont parvenus à remplir ces conditions, dans cette carte mise à jour tout au long de la soirée, au fil des dépouillements.

Parmi les premiers candidats élus dès le premier tour, on trouve notamment Marine Le Pen dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais ou encore Julien Odoul, député sortant du Rassemblement national, dans la 3e circonscription de l'Yonne. A gauche, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a également été réélu dans la 11e circonscription de la Seine-et-Marne.

Lors des précédents scrutins, marqués par une forte abstention, le seuil de 25% d'électeurs inscrits était hors de portée pour la plupart des candidats. Mais la forte hausse de la participation, qui devrait atteindre 65,8% selon une estimation Ipsos-Talan pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI et LCP, change la donne cette année.

Cinq élus dès le premier tour en 2022

Lors des précédentes législatives, seuls cinq candidats avaient été élus dès le premier tour. Quatre représentaient la gauche, au sein de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) : Alexis Corbière (62,9%) dans la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis, Danièle Obono (57,1%) dans la 17e circonscription de Paris, Sophia Chikirou (53,7%) dans la 6e circonscription de Paris et Sarah Legrain (56,5%) dans la 16e circonscription de Paris.

à lire aussi CARTE. Résultats du 1er tour des législatives 2024 : découvrez les scores des candidats et les députés qualifiés dans votre circonscription

Le cinquième député désigné dès le premier tour des législatives de 2022, Yannick Favennec, avait obtenu 57,1% des suffrages dans la troisième circonscription de Mayenne. Membre du parti Horizons, il avait été élu sous l'étiquette de la majorité présidentielle.