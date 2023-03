"Quelle audace" : Karim Benzema conteste en ironisant la version de Didier Deschamps sur son départ du Mondial au Qatar

Le Lyonnais a réagi vendredi soir sur son compte Instagram aux propos du sélectionneur quant à son départ du Qatar. Les deux hommes ne semblent pas avoir la même version des faits.

Est-on au début d'une nouvelle polémique autour de l'équipe de France de football ? Dans une interview accordée au Parisien, vendredi 10 mars, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps est revenu sur le départ du Qatar de Karim Benzema, alors blessé, quelques jours avant le début de la Coupe du monde. L'International tricolore était rentré chez lui en Espagne dans la foulée, et très discrètement. Si l'attaquant du Real Madrid n'a toujours pas donné sa version des faits, Didier Deschamps a lui exposé la sienne vendredi. "Je perds un joueur très important, un de plus. Je me dois d'encaisser. Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : C'est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu'on lui a donné à Madrid", commence le sélectionneur.

"Au mieux, poursuit-il, son retour à l'entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. Dans sa communication sur son réseau social, il fait part de sa déception de devoir renoncer, mais justifie ce choix par son souci de penser à l'équipe. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant je lui dis : 'Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager'. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte."

"Sacré Didier"

Or, cette version semble ne pas correspondre avec celle de Karim Benzema. Dans la foulée de la publication de l'article, le Lyonnais a publié une story sur son compte Instagram, reprenant les propos du sélectionneur des Bleus, sous-titré d'une courte phrase ajoutée par le joueur : "Mais quelle audace". Il y a même ajouté un emoji représentant un clown à la fin de cette légende. La story suivante est une vidéo d'un sketch de Ritchie, influenceur sur Snapchat et Instagram : "Menteur, oui toi menteur, oui toi, tu mens". Là encore, il ajoute en bas de la vidéo : "Sacré Didier [accompagné du même emoji représentant un clown], Bonne nuit...".

Capture d'écran de deux stories du compte Instagram de Karim Benzema, le 11 mars 2023. (Capture d'écran)

Dans ce même entretien, Didier Deschamps a entériné la retraite internationale de Karim Benzema, alors que le doute n'était toujours pas dissipé depuis le message énigmatique du joueur en décembre dernier. "Il m’a confirmé sa décision d'arrêter sa carrière internationale", a ainsi affirmé le sélectionneur des Bleus. Reste à présent à savoir si Karim Benzema prendra officiellement la parole, et quand, pour s'expliquer plus en détail sur cette affaire qui ne semble être qu'au début.