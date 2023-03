Equipe de France : "Il m'a confirmé sa décision d'arrêter", Didier Deschamps acte la retraite internationale de Karim Benzema

Dans un entretien accordé au Parisien vendredi, le sélectionneur de l'équipe de France a confirmé la volonté de l'attaquant de ne plus jouer avec les Bleus.

Le doute est dissipé. Pour son premier entretien depuis la finale de Coupe du monde perdue en décembre face à l'Argentine (3-3, 4-2 aux tirs au but), publié par Le Parisien (article réservé aux abonnés) vendredi 10 mars, Didier Deschamps a entériné la retraite internationale de Karim Benzema. "Il m’a confirmé sa décision d'arrêter sa carrière internationale", a affirmé le sélectionneur des Bleus.

Au lendemain de la finale perdue, le Ballon d'or - absent du Mondial pour cause de blessure - avait publié un message énigmatique sur ses réseaux sociaux : "J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin". Depuis, Benzema était resté muet sur le sujet, laissant planer un semblant de doute.

"Quand je lui ai parlé, début janvier, sa décision n’était pas définitive, a révélé Deschamps. Elle l'est désormais et je dois la respecter." Le sélectionneur n'a guère détaillé les motivations de l'attaquant de 35 ans : "Ne me demandez pas ses arguments. Il lui appartiendra de les communiquer ou pas."

"Toujours reconnaissant" envers Le Graët

Deschamps a, par ailleurs, fait part de sa loyauté envers Noël Le Graët, désormais ex-président de la Fédération française de football (FFF) : "Je lui serai toujours reconnaissant de m’avoir confié le poste de sélectionneur. [...] La bonne marche de notre binôme a été un élément important dans les succès." Le Basque, qui n'a "pas bien du tout" vécu la crise à la FFF, n'a toutefois pas souhaité commenter la décision de Le Graët, démissionnaire le 28 février.

Il est également revenu sur le départ de Corinne Diacre, démise de ses fonctions de sélectionneuse des Bleues jeudi. "Je suis déçu pour elle et je trouve qu’elle a été très sévèrement critiquée, alors que ses résultats plaidaient en sa faveur", a-t-il exprimé, refusant, là aussi, de se prononcer sur les éléments ayant conduit à son départ.