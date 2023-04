Direct France-Colombie : entame timide des Bleues qui ont du mal à entrer dans la partie... Suivez le match

Le premier match du nouveau sélectionneur de l'équipe de France se disputera face à la Colombie, vendredi (21h10), au stade Gabriel-Montpied de Clermont.

Le premier chapitre d'une nouvelle ère. Après le grand chamboulement au sein de l'équipe de France féminine et le licenciement de Corinne Diacre, Hervé Renard, nommé sélectionneur des Bleues jusqu'en août 2024, dispute son premier match sur le banc tricolore face à la Colombie, vendredi 7 avril. À cette occasion, l'entraîneur français a rappelé Wendie Renard (142 sélections), cheffe de file de la fronde contre Corinne Diacre, et Eugénie Le Sommer (175 sélections et 86 buts), meilleure buteuse de l'histoire des Bleues, bannie par l'ancienne sélectionneuse.

Cette équipe de France démarre son aventure avec un véritable test contre une des meilleures nations d'Amérique du Sud. Les Colombiennes, qualifiées pour la Coupe du monde 2023, donneront une première perspective du groupe conduit par Hervé Renard à moins de quatre mois du Mondial (organisé par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, du 20 juillet au 20 août 2023).