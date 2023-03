Equipe de France : Hervé Renard nommé nouveau sélectionneur des Bleues jusqu'en août 2024

Après l'audition de plusieurs candidats, l'ex-sélectionneur de l'Arabie saoudite a été nommé à la tête des Bleues, jeudi. Il succède à Corinne Diacre, écartée le 9 mars dernier.

Le successeur de Corinne Diacre, écartée le 9 mars, est désormais connu. Hervé Renard, âgé de 54 ans, a été nommé, jeudi 30 mars, par la Fédération française de Football (FFF), nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Jusqu'à présent sélectionneur de l'Arabie saoudite, une nation qu'il a fait rayonner lors du dernier Mondial en battant l'Argentine, future championne du monde, le Savoyard retrouve un banc en France. Il prend les rênes d'une sélection marquée par le passage de Corinne Diacre, en témoigne la fronde de certaines cadres du groupe.

Passé par Lille et Sochaux, Hervé Renard a dirigé plusieurs sélections africaines (Zambie, Angola, Côte d'Ivoire, Maroc), et a remporté deux Coupes d'Afrique des nations (Zambie 2012 et Côte d'Ivoire 2015). Désormais, le technicien français, fort de ses expériences et de sa capacité à fédérer un groupe, s'apprête à relever un nouveau défi : diriger pour la première fois une équipe féminine.

Il ne lui reste que quelques mois pour préparer au mieux la Coupe du monde à venir (20 juillet-20 août 2023), ainsi que les Jeux olympiques de Paris 2024. Le chantier s'annonce immense car la question est de savoir si Hervé Renard disposera d'un effectif complet, et si les cadres qui s'étaient mises en retrait de la sélection (Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Perle Morroni) feront leur retour lors du prochain rassemblement en avril.