France-Colombie : les Bleues renversent le match et s'imposent pour la première d’Hervé Renard sur le banc

Menées 2-0, les joueuses tricolores se sont employées pour s’offrir une première victoire sous les ordres d'Hervé Renard, vendredi soir, à Clermont.

Une victoire à réaction pour lancer une nouvelle ère. L’équipe de France s’est imposée contre la Colombie, vendredi 7 avril, en match amical au stade Gabriel-Montpied de Clermont, pour le premier match d’Hervé Renard sur le banc des Bleues (5-2). Menées de deux buts au retour des vestiaires, les Françaises ont renversé le match en dix minutes juste avant l'heure de jeu.

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France espérait peut-être des débuts plus tranquilles, mais il tient sa première victoire. Un succès symbolique que les Bleues sont allées chercher, après une première période très compliquée, en puisant dans leur force de caractère. Devant 11 309 supporters qui se sont réveillés au fur et à mesure de leurs offensives, elles ont d’abord remonté leur retard avant de prendre le large au tableau d’affichage.

Relancées par les entrantes

La victoire porte déjà la patte Hervé Renard, et le sélectionneur a participé à la construire par ses choix gagnants. Au retour des vestiaires, alors que les Bleues étaient menées, Renard a opéré un triple changement et Delphine Cascarino a fait son entrée sur la pelouse. La Lyonnaise a lancé la révolte dans le camp bleu. En jambes, elle a apporté sa vitesse et son explosivité à une attaque française en peine. C’est elle qui a réduit l’écart dans la foulée du deuxième but colombien (51e), et mené la deuxième période très aboutie des Françaises, s'offrant même un doublé (73e).

Autre grande artisan du succès français, Eugénie Le Sommer a elle aussi rendu toute la confiance que son sélectionneur avait placé en elle. Pour son retour sous le maillot bleu après deux ans d’absence, directement titularisée dans la fraîcheur clermontoise, la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France s’est offert un doublé express en trois minutes (56e, 59e). Elle est d’ailleurs allée célébrer sa deuxième réalisation par une accolade joyeuse avec Renard sur le banc. Remplacée peu après l’heure de jeu, elle a été l’une des premières à se lever pour saluer le dernier but français, inscrit par Grace Geyoro dans le temps additionnel. De quoi finir avec le sourire, comme l’ensemble du groupe et du staff.

Du travail sur les coups de pied arrêtés

Mais face à la Colombie, le tout nouveau sélectionneur a aussi pu observer le travail qu’il lui reste à faire avec cette équipe. Pendant toute la première période, ses Bleues se sont montrées timides, empruntées. Maîtresses du ballon (68% de possession), elles n’ont pas su se montrer dangereuses. Surtout, elles se sont piégées toutes seules, encaissant deux buts sur deux coup-francs après des fautes à l’entrée de la surface (35e, 50e). Des errements qu'il faudra corriger dès le prochain match, mardi 11 avril au Mans, contre les championnes olympiques canadiennes, pour la dernière rencontre avant la liste pour la Coupe du monde.