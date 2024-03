"Une sortie déplacée" : Didier Deschamps tacle le directeur technique national après ses critiques sur la gestion des tirs au but

Le sélectionneur acteur principal du travail sur les tirs au but ? Didier Deschamps n’a que peu goûté aux propos du Directeur technique national Hubert Fournier, datant de février dernier, et l’a montré ce jeudi en conférence de presse.

Didier Deschamps a dévoilé, jeudi 14 mars, la liste des 23 Bleus sélectionnés pour les matchs de préparation face à l’Allemagne et le Chili (23 et 26 mars prochains). Le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas manqué de réagir à une sortie d’Hubert Fournier, le Directeur technique national en charge du développement de la pratique sportive pour l’ensemble du football, qui, face au manque de réussite de toutes les équipes de France dans l’exercice des tirs au but, proposait un plan pour les travailler, sur RMC Sport, le 9 février.

"Ma position, ce n'est pas que je considère que ça ne se travaille pas. Je suis convaincu et mon passé de joueur me donne des infos : il est impossible de recréer la même situation sur un plan psychologique et athlétique sur une séance d'entraînement que sur un match avec des prolongations. C'est très bien qu’il y ait des études qui soient faites là-dessus, en revanche, ce qui me gêne et que je trouve déplacé, voire irrespectueux, c’est la sortie médiatique du DTN", a réagi Didier Deschamps, avant d’ajouter et d’insister : "On prépare les séances de tirs au but. (...) Les féminines ont travaillé et malheureusement, ce n’est pas pour ça que ça a mené à un succès. Cela peut se travailler, mais maintenant, faire des entraînements uniquement là-dessus…"

Didier Deschamps s'exprime sur les séances de tirs au but

Une élimination à l’Euro 2020 face la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b), une défaite en finale de Coupe du monde face à l’Argentine en 2022 pour les hommes (3-3, 2-4 t.a.b), une élimination en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Australie (0-0, 6-7 t.a.b) pour les femmes... La goutte de trop a été la défaite des U17 en finale de la Coupe du monde en Allemagne en décembre 2023 (2-2, 3-4 t.a.b). C’en était trop pour Hubert Fournier, qui a dévoilé que la Fédération française de football allait mettre en place une stratégie globale sur les tirs au but dès le mois de mars.

Pour l’ancien coach de l’OL, l’acteur principal de ce plan d’attaque est le sélectionneur : "C'est lui qui est le responsable et tout part de lui. (...) Il devra leur proposer un scénario en essayant au maximum de contextualiser la séance de tirs au but. Puis, il devra leur proposer des exercices variés qui leur permettront de créer de la confiance personnelle chez les tireurs. Il faudra aussi préparer, au même titre que celle pour le match, une vraie stratégie en lien avec cette spécificité qu'est le tir au but."

Thierry Henry d'accord avec Didier Deschamps

En bref, mieux préparer d’éventuels prolongations et tirs au but, et cesser de les considérer comme "une loterie". "J’ai pu utiliser le mot loterie… C’est un rapport de force entre le tireur et le gardien de but", contextualise Didier Deschamps ce 14 mars. "Depuis que je suis en poste, il y a eu 18 matchs potentiellement concernés par les tirs au but sur 149, ça représente 15%… On n'en a manqué que deux… Il y a des choses qu’on ne peut pas maîtriser", soutient le sélectionneur.

Interrogé après la conférence de Didier Deschamps sur le même sujet, Thierry Henry, sélectionneur des Espoirs, a appuyé son ancien coéquipier : "Il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Le moment, ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête. Si tu n'as pas tiré un tir au but à ce niveau-là, tu ne peux pas savoir."