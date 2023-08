Après dix tentatives dans chaque camp, l'Australie s'est qualifiée pour la première demi-finale de Coupe du monde de son histoire, samedi.

Absolument irrespirable. Après un match déjà bien disputé mais sans but, les Françaises et les Australiennes ont eu besoin des tirs au but pour se départager. À plusieurs reprises, les différentes tireuses ont buté sur Mackenzie Arnold et Solène Durand, rentrée à la place de Pauline Peyraud-Magnin pour la séance.

Finalement, c'est la dixième tireuse australienne, Cortnee Vine, qui a délivré les siennes en prenant la portière française à contre-pied (7-6). Quelques secondes auparavant, la tricolore Vicki Bècho voyait sa frappe s'écraser sur le montant de la gardienne des Matildas. Cette nouvelle élimination aux tirs au but vient alourdir une bien triste statistique. L'équipe de France (masculine et féminine) a perdu sept de ses huit dernières séances de tirs au but en tournoi majeur.