Coupe du monde 2022 : N'Golo Kanté, opéré des ischio-jambiers, forfait pour le Mondial

Blessé et sur le banc depuis la mi-août, le milieu de terrain de Chelsea ne sera pas du voyage au Qatar avec les Bleus après avoir été opéré, mardi, a fait savoir le club anglais.

C'est une absence de poids pour les Bleus. Le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté, blessé aux ischio-jambiers depuis plusieurs mois, est forfait pour la Coupe du monde au Qatar (18 novembre-20 décembre). Son club a annoncé, mardi 18 octobre, qu'il avait dû être opéré et qu'il devra observer une période d'indisponibilité d'une durée de quatre mois.

N'Golo Kanté était sorti touché aux ischio-jambiers lors de la deuxième journée de Premier League contre Tottenham, le 14 août. Il s'agit du deuxième forfait pour l'équipe de France après Boubacar Kamara (Aston Villa), blessé au genou.

An injury update on N'Golo Kante. — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 18, 2022

Le milieu français avait rechuté la semaine dernière, comme l'avait annoncé son entraîneur à Chelsea Graham Potter dans un point médical avant le match contre Aston Villa vendredi 14 octobre. "Il doit voir un spécialise ce week-end. C'est une rechute, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais je ne peux pas vous en dire plus à ce stade [...] N'Golo a eu une réaction lors d'un entraînement, donc on attend plus d'informations là-dessus", avait-t-il déclaré.

Pas épargné par les blessures depuis plusieurs saisons (blessure à l’aine, problèmes de genoux, douleurs musculaires), N’Golo Kanté n’a pas eu beaucoup d’occasions de porter le maillot de l’équipe de France sur ses dernières sorties. Il n’a disputé que trois matchs internationaux depuis l’élimination des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro 2021, le dernier contre le Danemark en Ligue des nations en juin. N'Golo Kanté avait manqué le dernier rassemblement à Clairefontaine en septembre, et avait quitté le précédent, en juin, après avoir ressenti une gêne au genou. Il devra désormais observer une période d'absence de quatre mois a informé Chelsea.

Deux matchs disputés cette saison

Cette saison, il n’a disputé que la première journée de Premier League en intégralité avec Chelsea, avant de quitter les siens sur blessure au cours du deuxième match des Blues. Avec ce forfait, Didier Deschamps perd l’un de ses hommes forts au milieu de terrain, incontournable lors du succès des Bleus en Russie en 2018. Avec les doutes autour de l’état de forme de Paul Pogba, le sélectionneur va devoir composer un milieu de terrain forcément moins expérimenté pour la défense du titre mondial.