Affaire Pogba : "Mentalement, ça va", l'international français prend la parole pour la première fois dans une vidéo

Son équipe jouera ce soir au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, pour la première journée de la Ligue des champions. Lui ne sera pas présent, car en période de convalescence après son opération au genou droit. Alors Paul Pogba s'occupe et a décidé, mardi 6 septembre, de s'exprimer pour la première fois depuis les annonces de révélations de son frère Mathias Pogba.

Dans une vidéo d'une minute et vingt-cinq secondes publiée sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain de la Juventus assure que "l'opération s'est bien passée" et dit vouloir "récupérer très vite".

Thank you guys for all the messages and support!

I'll be back soon - and stronger than ever! pic.twitter.com/nGgqqz8s6C