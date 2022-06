Ligue des nations : N'Golo Kanté et Lucas Hernandez, blessés, quittent le rassemblement des Bleus

Le milieu de terrain de Chelsea et le défenseur du Bayern Munich ne seront pas, lundi, de la rencontre face à la Croatie en Ligue des nations.

Ils ne sont désormais plus que 22. N'Golo Kanté et Lucas Hernandez, ménagés vendredi en Autriche (1-1), ont déclaré forfait pour France-Croatie lundi et quittent le rassemblement de l'équipe de France, a annoncé la Fédération française de football samedi 11 juin. Le milieu de terrain de Chelsea est "gêné par une douleur à un genou", tandis que le défenseur du Bayern Munich, déjà embêté par des douleurs musculaires vendredi, va rejoindre sa compagne "qui attend un heureux évenement".

La FFF a précisé que "vingt-deux joueurs sont donc désormais à disposition du sélectionneur national, Didier Deschamps". Ces deux éléments clés de l'équipe de France ne seront pas remplacés dans les prochaines heures, pour le deuxième match face aux Croates au Stade de France.