Coupe du monde 2022 : "Je ne compte pas m'arrêter là", prévient Olivier Giroud après avoir égalé le record de Thierry Henry

"C'est une grande fierté", pour Olivier Giroud d'avoir égalé le record du nombre de buts (51) marqués avec l'équipe de France, détenu jusqu'ici par Thierry Henry. L'attaquant des Bleus a inscrit un doublé lors de la large victoire des Français contre les Australiens (4-1) pour leur premier match de la Coupe du monde 2022, mardi 22 novembre, au stade Al Janoub d'Al Wakrah au Qatar. Avec cette victoire, la France prend la première place du groupe D.

>> France-Australie : les Bleus déroulent, Olivier Giroud s'offre un doublé... Revivez cette victoire inaugurale

"Mais je ne compte pas m'arrêter là", prévient Olivier Giroud sur franceinfo, avec pour objectif de battre ce record de 51 buts et "de continuer dans la compétition pour aider l'équipe à réaliser notre objectif" au Mondial 2022.

"Olivier Giroud n'a jamais lâché"

Olivier Giroud "a le mérite de n'avoir jamais lâché, c'est très exemplaire de sa part", souligne sur franceinfo Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. Il "a toujours répondu présent pour l'équipe de France", salue Hugo Lloris. Pour le buteur de 36 ans, "c'est une très bonne soirée". Au-delà de son doublé, Olivier Giroud se dit "très content des quatre buts et de cette entame de compétition".

"J'aimerai dédier cette victoire à Lucas Hernandez qui s'est blessé ce soir. Un de plus. On est navré pour lui. C'est le point noir de la soirée. On espère le rendre fier de notre parcours." Olivier Giroud, attaquant de l'équipe de France à franceinfo

Hugo Lloris rappelle que l'équipe de France a perdu Karim Kenzema sur blessure : "On était très déçu et Olivier Giroud le premier. Il a fallu avancer. On sait que l'on peut compter sur tout le monde et on peut compter sur Olivier Giroud."

Hugo Lloris a trouvé "le début du match plutôt bon jusqu'à ce que l'on concède ce but". Les Australiens ont ouvert le score dès la 9e minute. "Une sensation un peu étrange, reconnaît le gardien de but. On a bien réagi, on a pris le match comme il fallait. On a bien contrôlé la partie." Le capitaine de l'équipe de France estime qu'il "faudra encore élever le niveau" pour le prochain match face au Danemark samedi : "On sait que le prochain match ce sera un niveau supérieur."