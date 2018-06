VIDÉO. "Souvenez-vous d'où vous venez" : le message de Macron à l'équipe de France avant le Mondial

"Faites-nous rêver et emmenez-nous très loin !" Emmanuel Macron a rencontré les joueurs et l'encadrement de l'équipe de France, mardi 5 juin, à Clairefontaine (Yvelines), à cinq jours du départ des Bleus pour la Coupe du monde en Russie. Il en a profité pour leur adresser quelques conseils.

"Vous êtes tous d'immenses stars dans chacun de vos clubs, des vedettes auxquelles des tas de jeunes rêvent", a-t-il souligné, avant d'ajouter : "Je veux que vous vous souveniez d'où vous venez", expliquant que pour arriver à ce niveau, les joueurs ont dû énormément travailler et s'appuyer sur un important travail des centres de formation. Le président a affirmé que la "clé absolue" du succès des Bleus serait "la cohésion et l'unité". "L'équipe de France a été grande quand elle a été unie, a-t-il précisé. A chaque fois qu'elle s'est divisée, dès que les ego sont revenus, ça n'a pas été."

"Le pays a besoin d'efforts"

Emmanuel Macron a insisté sur la notion d'effort. "On ne réussit rien sans les efforts, a-t-il dit devant la délégation tricolore. Je ne crois que dans ça et c'est ce dont le pays a besoin." Il a également adressé un message de confiance aux joueurs. "J'ai confiance en vous et le pays a confiance en vous, et vous faites partie de ce qui aide à redonner confiance au pays", a-t-il assuré.

Promettant de venir assister aux matchs en Russie "quand (et pas si)" la France sera qualifiée pour les demi-finales, il a conclu en demandant aux Bleus de "ramener la coupe à la maison".