VIDEO. Il y a vingt ans, les Bleus devenaient champions du monde ! Revivez l'ambiance du 12 juillet 1998 en regardant la soirée spéciale de France 2

Le 12 juillet 1998, pour la première fois de son histoire, la France est championne du monde de football. Mardi 5 juin, à dix jours du début de la Coupe du monde en Russie et à l'occasion des 20 ans de la victoire des Bleus, France 2 diffuse deux documentaires inédits, que vous pouvez voir également sur notre site franceinfo.fr.

20h55 : 12 juillet 1998, le jour parfait. Ce film réalisé par Jean-Pierre Devillers nous replonge dans le déroulé de cette journée si particulière de finale de Coupe du monde, heure par heure, à travers des témoignages d’anonymes et de personnalités, à l'étranger et dans plusieurs régions de France. Du scaphandrier en mission en mer de Chine, des parents dont les enfants sont nés ce jour-là, en passant par le ramasseur de balle ou le chauffeur du car des Bleus. De Teddy Riner à Jamel Debbouze en passant par l'acteur Clovis Cornillac ou la chanteuse Liane Foly, tous se remémorent cette journée historique.

22h35 : France 98 : nous nous sommes tant aimés. Le 12 juillet 1998, l'équipe de France vient de remporter la prestigieuse Coupe du monde de football. Ce soir-là, partout dans les rues, le peuple de France crie sa joie de faire partie d'une nation qui a vaincu ses haines et ses peurs. Vingt ans plus tard, le réalisateur Mustapha Kessous donne la parole à six champions du monde : Lionel Charbonnier, Stéphane Guivarc’h, Bernard Lama, Franck Lebœuf, Emmanuel Petit et Lilian Thuram déroulent le fil qui les a conduits sur le toit du monde. Des récits intimes, illustrés par des images rares de l'équipe de France 1998, filmées de l'intérieur par le gardien de but Bernard Lama.