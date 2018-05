François Hollande se souvient de la Coupe du monde 1998 et du match Jospin-Chirac dans le sillage des Bleus

À 16 jours du coup d'envoi du Mondial de football en Russie et à l'occasion du vingtième anniversaire de la victoire des Bleus en Coupe du monde, le président de la République François Hollande raconte à franceinfo une anecdote très politique autour de cette victoire du 12 juillet 1998 : la rivalité entre Jacques Chirac, président de la République de droite, et Lionel Jospin, son Premier ministre socialiste.

Elle commence dès le quart de finale et surtout lors de la demi-finale contre la Croatie lorsque Jacques Chirac et Lionel Jospin se rendent tour à tour dans les vestiaires pour féliciter joueurs. "Quand ça monte, on pense qu'à un moment il est possible qu'il y ait une remise, par le président de la République, de la Coupe du monde à l'équipe de France, donc c'est très important pour Jacques Chirac", rappelle celui qui était, à l'époque, député et premier secrétaire du Parti socialiste.

"Jospin imagine qu'il a un temps d'avance"

Mais, en pleine cohabitation, le président et le chef du gouvernement se dispute les conséquences de la victoire : le soir du 12 juillet, le pays est en liesse, plus uni que jamais, à l'unisson derrière son équipe de France "black, blanc, beur". "Comme Jospin, qui est un bon connaisseur du football, imagine qu'il a un temps d'avance - parce qu'il a cette connaissance des joueurs, du style, des techniques etc.- il sait qu'il peut disputer à Jacques Chirac ce terrain-là", se souvient François Hollande.

"Mais, Platini a eu une très bonne formule, très juste : "Lionel Jospin, il aimait le football et Jacques Chirac, il aimait les footballeurs", raconte-t-il. C'est vrai que ça a permis à Jacques Chirac d'utiliser - et il ne s'en est pas privé - la Coupe du monde dans la cohabitation."